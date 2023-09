Nebyl bych rád, pokud bych se vrátil do role náhradníka, říká Lawson

Uvidíme Liama Lawsona v příštím roce na startovním roštu? Podle aktuálních spekulací ne.

Lawsona čeká s trochou nadsázky domácí závod. Letos totiž závodí v japonské super formuli. Na Suzuce jel v dubnu a skončil tam čtvrtý. Celkově je nyní na druhém místě. Na Suzuce letos pojede i potřetí. Na konci října tam super formuli čekají poslední dva závody.

Kromě závodění v japonské sérii plnil roli rezervního jezdce Red Bullu a AlphaTauri. A tato role byla naplněna. Od Zandvoortu zastupuje zraněného Ricciarda. Lawson ve všech třech závodech podal solidní výkon a v Singapuru získal i první body.

Podle aktuálních spekulací ale mají v příštím roce jezdit za AlphaTauri Daniel Ricciardo a Júki Cunoda.

„Nebyl bych rád, kdybych se vrátil do role náhradníka, ale samozřejmě vím, jak těžké je dostat se do formule 1,“ řekl Lawson, kterého cituje Motorsport.com.

„Chápu, že to někdy může být opravdu těžké, takže je jasné, že co se stane, to se stane, ale o těchto věcech jsem zatím příliš nepřemýšlel. Prostě se snažím z toho vytěžit co nejvíc.“

Lawsona patrně čeká poslední závod. Očekává se, že by se Ricciardo mohl za dva týdny v Kataru vrátit.

„Abych byl upřímný, na diskusi o budoucnosti nebylo moc času. Co se týče toho, co se zatím stalo, bylo to docela pozitivní,“ říká Lawson.

„Myslím, že hlavní myšlenka je taková, že bych se měl držet při zemi a snažit se pokračovat, dokud se věci nevyjasní a dokud tato příležitost po návratu Daniela neskončí. V podstatě jde jen o to, abych odváděl dobrou práci.“

„Samozřejmě, že chci být ve formuli 1. Teď mám tuhle šanci, snažím se udělat všechno pro to, abych ukázal, že tu můžu být. Ale jednání proběhnou až po tomto víkendu.“