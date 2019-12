Nebojím se konkurence. Mohu porazit každého, říká Vettel

„Je to jako fotbal,“ řekl Sebasttian Vettel pro Motorsport Magazin. „První musí vždy vyhrát proti druhému, ale pak najednou první prohraje proti 15.“

V roce 2014 porazil Vettela Daniel Ricciardo. Tento souboj fanoušci i novináři často srovnávají s letošním rokem, kdy Vettela prakticky ve všech statistikách porazil Charles Leclerc.

Přestože Vettel připouští, že Daniel Ricciardo byl lepší, zdůrazňuje, že je třeba vzít v úvahu všechny faktory.

„Chápu, že lidé odkazují na rok 2014. Prohrál jsem na papíře a je férové to říkat, protože čísla říkají, že jsem s Danielem prohrál. Ale také vím, že v roce 2014 některé věci neprobíhaly podle očekávání.“

„Mým hlavním cílem v roce 2014 nebylo dostat se na pódium nebo skončit na pátém místě. Mým cílem bylo vyhrát závody. Možná byl můj přístup v té době trochu odlišný od Danielova. Ale více než to. Rok 2014 nebyl skvělý. Nechci říkat, že jsem neměl štěstí, ale potkalo mě několik zklamání. Auto nefungovalo tak, jak by mělo a podobné věci. To může zkreslit obraz a čísla.“

„Je důležité vědět, jak ten rok probíhal a jak jsem se cítil. Danielovy úspěchy jsem viděl v roce 2014 na vlastní oči. Nemám s tím žádný problém, ale jsem si také jistý, že mohu porazit každého, kdo tam jezdí. Nebojím se konkurence. Nemá smysl chtít vyhrát a bát se konkurence. Tyto dvě věci nemohou existovat vedle sebe.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson