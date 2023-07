Nebezpečné Spa? Džidda je z hlediska bezpečnosti ještě větší výzvou, říká Verstappen

Po další tragické nehodě na okruhu ve Spa se začíná diskutovat o tom, zda by belgická trať neměla být upravena. Max Verstappen však tvrdí, že jsou v kalendáři F1 i nebezpečnější okruhy.

Okruh ve Spa je mnohými považovaný za nejlepší trať v kaledáři F1. Na druhou stranu se však dějiště Grand Prix Belgie řadí mezi dráhy, které nepatří mezi ty úplně nejbezpečnější.

V posledních čtyřech letech se navíc ve Spa udály dvě tragické nehody, po kterých přišli o život dva talentovaní jezdci z juniorských formulových šampionátu.

Jak nehoda pilota F2 Anthoine Huberta z roku 2019, tak incident z uplynulého víkendu, který se stal osudným závodníkovi seriálu FRECA Dilanovi van't Hoffovi, měly jeden společný faktor. Oba jezdci skončili se svými monoposty po odrazu od bariéry zpět na dráze a poté do nich ve vysoké rychlosti narazil jeden ze soupeřů.

Druhým faktorem pak byla zjevně viditelnost. Zatímco v případě Hubertovi se nedokázal Juan Manuel Correa vyhnout i kvůli tomu, že byl monopost Francouze „schován“ za horizontem komplexu zatáček Eau Rouge/Raidillon, při nehodě van't Hoffova komplikoval situaci na trati déšť a s ním spojená snížená viditelnost.

Jen několik hodin po tragédii van't Hoffova se nechal pilot F1 Lance Stroll slyšet, že by okruh ve Spa měl doznat změn. Upravena by podle něj měla být především pasáž zatáček Eau Rouge/Raidillon.

K nebezpečí ve Spa se později vyjádřil i dvojnásobný mistr světa Max Verstappen. Nizozemec sice souhlasí, že jde o nebezpečný úsek, ale podle něj jsou v kalendáři F1 i nebezpečnější místa.

„Je to určitě dost nebezpečná zatáčka, ale první sektor v Džiddže je pro mě ještě nebezpečnější,“ řekl Verstappen po vítězství v nedělní Velké ceně Rakouska.

„Jsem rád, že se v tomto sektoru zatím nic nestalo, protože kdyby tam bylo při průjezdu zatáčkami 6, 7, a 8 nějaké odstavené auto, může to dopadnout stejně. Všechno je tam naslepo, nevíte, co přijde,“ porovnal jezdec Red Bullu.

Přestože Verstappen souhlasí s tím, že by se bezpečnost ve Spa měla zlepšit, nejde podle něj vše svádět jen na charakter okruhu.

„Samozřejmě, když projíždíte zatáčkou Eau Rouge, jedete naslepo. Poslední incident se však stal až dále. Myslím, že jediné, co by se tam možná dalo zlepšit, je udělat více prostoru ve smyslu posunout bariéry více ven, protože v tuto chvíli to vypadá, že jakmile nabouráte a narazíte do bariéry, tak se celkem snadno odrazíte zpět na trať,“ sdílel svůj názor Verstappen.

„Jezdíme na spoustě okruhů, kde jsou nebezpečné zatáčky, ale až do doby, než dojde k nehodě, se nic neřekne. Teď se to samozřejmě vytahuje (nebezpečnost okruhu ve Spa, pozn. red.), ale mám pocit, že je trochu nefér to svádět jen na trať. Myslím, že v první řadě je třeba se podívat na to, proč závod restartovali,“ dodal belgický rodák.