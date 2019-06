Nebezpečné a na hraně pravidel, říká Bottas o souboji s Ricciardem v Kanadě

„Myslím, že to bylo opravdu na hraně pravidel,“ řekl Bottas ve Francii. „Jak jsem řekl po závodě, měl jsem pocit, že je to jen otázka času, než se dostanu před něj s tempem, které jsme měli.“

„To je důvod, proč jsem se nezatěžoval stěžováním si a zároveň to byla docela dobrá zábava, ale možná trochu nebezpečná.“

„Jsem si jistý, že každý viděl, že čeká na mě, abych udělal manévr a když jsem byl těsně vedle něj nebo v jeho blízkosti, pohnul se.“

„Nejsem si úplně jistý, zda to bylo nebezpečné, ale bylo to na hraně pravidel. Jsem si celkem jistý, že se tato situace v pátek odpoledne objeví na setkání jezdců. Projdeme si všechny věci z předchozího závodu.“

Ricciardo uvedl, že si souboj s Bottasem užíval, i když věděl, že tahá za výrazně kratší konec. Podle Australana to byla taková malá osobní výzva.

„Chtěl jsem bojovat tak tvrdě, jak jsem to dokázal. Věděl jsem, že šance jsou proti mně“, řekl Ricciardo.

„Bylo by snadné ho pustit, a možná by to bylo lepší pro mé pneumatiky a můj závod. Nevím, byl jsem rád, že jsme bojovali. Věděl jsem, že jsem v té bitvě jednoznačným outsiderem. Byl na čerstvějších pneumatikách a v rychlejším autě. Bylo pěkné závodit s jedním s vozů, které letos vyhrály závod.“

Foto: Getty Images / Charles Coates