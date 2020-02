Název Racing Point zcela zmizí. Tým se bude jmenovat jen Aston Martin

9:47 | Podle mnoha médií má být v průběhu dneška oznámen odklad GP Číny. V dubnu se nepojede.

8:57 | Dnes Red Bull a Renault. U Red Bullu přesný čas neznáme, ale v předešlých letech to bývalo ve 13:00. U Renaultu je to složitější. V Paříži bude prezentace bez auta. Snímky by měly v 15:20, ale nelze vyloučit, že se něco objeví i dříve.

17:53 | Nemá chybu...:) | Nemá chybu...:) odkaz

10. února | Toto Wolff uvedl, že tým se i nadále připravuje na GP Číny. Začal například vyřizovat víza.