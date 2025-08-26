Návštěva boxové uličky v Zandvoortu bude stát letos jezdce méně času

Pro letošní GP Nizozemska došlo ke zvýšení rychlostního limitu při jízdě v boxové uličce. Nově jí budou moci jezdci při závodě projíždět rychlostí až 80 km/h.
Přestože je rychlostní limit v boxech pro velké ceny všeobecně stanoven na 80 km/h, existují výjimky – například pokud je daná boxová ulička příliš úzká, či je v ní obecně málo prostoru.
To se až dosud týkalo i závodiště v nizozemském Zandvoortu, kde v boxech platil nižší limit – konkrétně 60 km/h.
Pro letošní ročník však FIA přistoupila ke změně, když se i při GP Nizozemska bude během závodu v boxech jezdit „standardní“ rychlostí 80 km/h.
Z tiskové zprávy dodavatele pneumatik Pirelli pak vyplývá, proč se k tomuto kroku přistoupilo.
„Pro závod v Nizozemsku zvolilo Pirelli o stupeň měkčí směsi pneumatik než vloni. Týmy tak mají na výběr tvrdou směs C2, střední C3 a měkkou C4, zatímco v roce 2024 byly k mání směsi C1, C2 a C3. Rozhodnutí, které bylo přijato ve spolupráci s FIA a promotérem šampionátu, má za cíl zvýšit pravděpodobnost strategie se dvěma zastávkami místo jedné, která byla od návratu tohoto závodu do kalendáře v roce 2022 převládající volbou,“ uvedlo Pirelli.
„Dalším krokem tímto směrem je rozhodnutí FIA zvýšit rychlostní limit v boxové uličce ze 60 na 80 km/h, čímž se zkrátí čas potřebný na pit stop. Podle simulací poskytnutých týmy bude nicméně strategie jedné zastávky i přesto nejrychlejší, a to částečně proto, že v Zandvoortu je předjíždění pověstně obtížné.“