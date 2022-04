Návrháři okruhu v Miami chtěli v první řadě vytvořit trať přinášející napínavé závodění

Britská společnost Apex Circuit Design kolem stadionu Hard Rock Stadium v Miami Gardens postavila 5,41 kilometru dlouhý okruh, který se pojede proti směru hodinových ručiček a jezdci by jej měli zvládnout asi za 95 sekund.

Očekává se, že trať o 19 zatáčkách nabídne minimálně tři místa k předjíždění, přičemž největší šanci by měli mít piloti při brzdění do 17. zatáčky, která následuje po nejdelší, 1,2 kilometru dlouhé rovince.

„Ve filozofii návrhů naší společnosti je závodění na prvním místě,“ říká konstruktér Charles Metcalfe, který se na projektu podílí od začátku plánování.

„Chceme připravit výzvu všem týmům F1, jejich vozům, závodním inženýrům a samozřejmě pilotům.

„Zaměřujeme se tedy na sekvence zatáček, jejich dynamický rozsah, od rychlých po pomalé. Abychom toho dosáhli, provádíme velké množství simulací a záměrně se snažíme zajistit, aby v průběhu kola byly odlišné sekvence zatáček, které vyhovují různým nastavením vozů.

„Zatáčky 4 až 8 tvoří úsek s velmi vysokou rychlostí a velkým bočním přetížením, kde budou mít vozy pravděpodobně problém předjíždět a kde je výkon vozu na výjezdu z osmé zatáčky klíčový pro čas na kolo. Následují dvě rychlé zatáčky 9 a 10, kde si dokážu představit závodění kolo na kolo.“

Společnost Apex chtěla, aby trať kolem stadionu týmu amerického fotbalu (NFL) Miami Dolphins představovala skutečnou výzvu pro týmy z pohledu nastavení vozu, proto je plná kombinací rychlých a pomalých zatáček.

„Ve třetím sektoru, kde jsou pomalé a rychle na sebe navazující zatáčky 14 až 16, je záměrně velmi náročná technická sekce,“ dodává Metcalfe.

Kompromis mezi rychlostí na rovince a přilnavostí v pomalých zatáčkách

„Zkonstruovali jsme "generátory chyb" ve formě změny sklonu a přilnavosti na vrcholech zatáček, které by mohly vést ke změnám pozic a kde týmy mohou zvolit nastavení, které upřednostňuje trakci v pomalých zatáčkách nad přilnavostí v těch rychlých.

„Snažíme se vytvořit co největší výzvu pro závodní inženýry a nastavení vozů. Je to městská trať s několika opravdu náročnými zatáčkami, takže byste očekávali vysoký přítlak, ale máme tu také několik dlouhých rovinek a rychlých zatáček, kde by se upřednostnilo nastavení s nižším odporem.

„Rozhodně bude muset dojít ke kompromisu v úrovni přítlaku a bude zajímavé sledovat rozdíly v maximálních rychlostech mezi týmy. Chceme vidět velký mix, aby byly závody co nejnapínavější.“