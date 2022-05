Návrhář okruhu v Miami chystá pro příští rok změny

Šéf společnosti Apex Circuit Design, která stojí za okruhem postaveným kolem stadionu Hard Rock, Clive Bowen byl překvapen některými komentáři jezdců. Přesto je spokojen s tím, jak premiérový ročník proběhl a pro příští rok chystá úpravy.

Na začátku víkendu se objevily problémy s asfaltem v určitých částech okruhu, které musely být opraveny.

Ve druhém volném tréninku v šikaně tvrdě narazil do betonové zdi Carlos Sainz. Ve stejném místě pak ve třetím tréninku boural Esteban Ocon.

Náraz o síle 51 G přitom poškodil bezpečnostní rám vozu, pilot týmu Alpine kvůli tomu musel vynechat kvalifikaci, mechanici přes noc vyměnili šasi a Francouz mohl nastoupit na start.

„Pokud by auto projelo, bylo nedotáčivé a doklouzalo do bariéry, nenastal by žádný problém,“ řekl Bowen v rozhovoru pro časopis Motor Sport.

„Došlo ale k tomu, že oni ztratili kontrolu nad zadní části auta, roztočili se a pozadu pak narazili do bariéry. Takže kde se zastavíte? A kde se zastavíte s Tecpro (bezpečnostní bariéra pohlcující náraz, pozn. redakce)? Příští rok bude zeď na stejném místě, můžeme ale prodloužit Tecpro.“

Podle Bowena nemohlo dojít ke změnám v daném úseku už během víkendu, protože ředitel závodu Niels Wittich nechtěl dělat úpravy poté, co byl okruh homologován.

Po čtvrtečních opravách už ve zbytku víkendu nebyl problém ani s povrchem dráhy. Bowen však připustil, že po stížnostech ze strany jezdců na kvalitu trati se necítil dobře.

„Vlastně to byla z mé strany ostuda. Obětovali jsme hodně času, abychom to udělali správně. Provedli jsme řadu výzkumů. Musíte si připomínat, že se to často stává na prvních závodech. Stejně tomu bylo v Austinu, v Singapuru nebo v Istanbulu, když ho přeasfaltovali.

„Když nad tím uvažujete z tohoto úhlu, je to jen o čekání, až trať dozraje. Je to úplně nový kus asfaltu a musí pracovat.“

Bowen také přiznal, že na začátku víkendu měl obavy z možností předjíždění v závodě. Během tréninků se totiž ukázalo, že trať je mimo ideální stopu velmi špinavá. Pro příští rok tak chce začít upravovat trať dříve, aby byla vyčištěna od prachu a úlomků.

„V pátek a v sobotu byla trať velmi špinavá, byli jsme znepokojeni tím, že nebyla v takovém stavu, v jakém jsme ji chtěli mít. Je ale zajímavé, že (v neděli) tam bylo více stop a předjíždělo se v zatáčkách. Viděl jsem v zatáčkách docela dost předjetí ve středu pole.

„Nečekal jsem, že uvidím předjíždění ve velmi rychlých zatáčkách, protože vozy jsou samozřejmě limitovány přilnavostí, ale stále to dokázaly. Bylo opravdu potěšující vidět, že jsme dosáhli toho, čeho jsme chtěli.“