Návrat WEC do Bahrajnu přináší další šanci soukromníkům

V historii FIA WEC chyběl v kalendáři okruh v Bahrajnu od roku 2012 pouze jednou, a to v sezóně 2018/2019. Letos se Bahrajn vrací do programu WEC jakožto čtvrtý podnik sezóny 2019/2020. Oproti minulým ročníkům došlo ke změně ve formátu závodu, který se místo šesti pojede na osm hodin.

V minulosti se bahrajnský závod FIA WEC nejednou jel jako finále sezóny, díky čemuž je Bahrajn spojován s několika památnými událostmi i s velkými loučeními. Mark Webber zde v roce 2015 spolu s Brendonem Hartleym a Timem Bernhardem oslavil zisk titulu mistra světa. Vzhledem k tomu, že bývalý australský pilot F1 s týmem Porsche nevyhrál Le Mans, tak právě tento okamžik byl vrcholem jeho působení ve třídě LMP 1 se slavnou německou značkou.

Rok 2016 se v Bahrajnu nesl ve znamení velkého loučení se značkou Audi, která tehdy téměř po dvou velmi úspěšných dekádách ukončila program LMP 1 a svoji pozornost zaměřila na formuli E. O rok později se svět vytrvalostních závodů loučil v Perském zálivu znovu, tentokráte s týmem Porsche, který podobně jako Audi ukončil působení v LMP 1 a přeorientoval se na seriál elektrických monopostů. Jediným továrním týmem v LMP 1 tak zůstala japonská Toyota.

V Bahrajnu se bude otevírat velká šance pro dvojici továrních prototypů Ginetta G60-LT-P1 stáje LNT, jejichž výkonnost byla po předcházejícím závodě v Šanghaji nejméně ovlivněna systémem „hendikepu za úspěch“. Pro bahrajnský závod se „hendikep za úspěch“ pro vozy LMP 1 vypočítává ve vztahu k aktuálně nejhůře postavenému prototypu v pořadí třídy, kterým je po třech závodech Ginetta #6.

Pojďme ale popořadě. Největší zpomalení v Bahrajnu po druhém místě na Silverstonu, vítězství ve Fudži a druhé příčce v Šanghaji čeká na Toyotu TS050 Hybrid #8 posádky Sébastien Buemi, Kazuki Nakadžima, Brendon Hartley, která bude na jedno kolo pomalejší o 2.72 sekundy. O 2.51 sekundy na kolo poté bude zpomalena sesterská Toyota #7, jejíž posádka Kobajaši, Lopez, Conway drží druhé místo v šampionátu.

Night action. Night action. Night action. Oh God, we LOVE that! ✨✨#WEC #8HBahrain 🇧🇭 pic.twitter.com/NWG393yuyf