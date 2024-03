„Návrat“ systému KERS. Od roku 2026 bude moci jezdec použít extra výkon

KERS využívaly některé týmy v letech 2009 až 2013. Jezdec mohl po stisknutí tlačítka navýšit výkon svého vozu o 60 kW po dobu 6 sekund za kolo.

V roce 2026 přijdou do formule 1 nové pohonné jednotky. Oproti současným budou bez MGU-H ale podíl elektrické složky se zvýší na 470 koní (350 kW). Celkový výkon pohonné jednotky by měl být okolo 1000 koní.

V nově zveřejněné verzi technických pravidlech bylo upřesněno využívání elektrické energie, ale byl také zaveden pojem „override mode“. Mělo by jít o režim dočasného zvýšení výkonu vozu, který bude moci jezdec aktivovat dle svého uvážení. Sportovní detaily režimu popisují sportovní pravidla – bohužel v současné nové verzi zatím zmínka o tomto režimu chybí, takže si musíme počkat.

Podle článku 5.4.8 Technických pravidel nesmí výkon z ERS-K použitý k pohonu vozu překročit:

P(kW) = 1800 – 5 * rychlost vozu (km/h), když je rychlost vozu nižší než 340 km/h

P(kW) = 6900 – 20 * rychlost vozu (km/h), když je rychlost vozu rovna nebo vyšší než 340 km/h

P(kW) = 0, když je rychlost vozu rovna nebo vyšší než 345 km/h

Pro override mode platí:

P(kW) = 7100 – 20 * rychlost vozu (km/h), pokud je rychlost pod 355 km/h

P(kW) = 0 když je rychlost vozu rovna nebo větší než 355 km/h

Vzhledem k tomu, že zhruba polovina výkonu vozu bude „pocházet“ z baterie, nebude moci jezdec využívat override mode příliš často. Riskoval by ztrátu výkonu v další části kola.

Pravidla v jednom bodu hovoří také o „overtake mode“ (předjížděcí režim). Není zatím jasné, zda jde o něco jiného nebo se tím myslí override mode.

Při nízkých rychlostech samozřejmě z vzorců vychází nesmyslně vysoká čísla. Například při rychlosti 200 km/h by byl výkon v override mode 3100 kW (7100 - 20 * 200). Omezujícím faktorem je samozřejmě baterie, která poskytne jen 350 kW.

Vzorečky v praxi

U klasického režimu to tak znamená, že vůz bude moci až do 290 km/h využít plných 350 kW z MGU-K. Poté dochází k postupnému poklesu až na 100 kW. Výraznější pokles je pak v intervalu od 340 km/h do 345 km/h (přísnější vzorec). Nad 345 km/h už jezdec nedostane z MGU-K nic.

S režimem override mode nedochází k žádnému poklesu výkonu do rychlosti 337 km/h. Poté dochází k lineárnímu poklesu až do rychlosti 355 km/h.