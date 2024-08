Návrat starého problému? Jízda ve špinavém vzduchu se opět stává náročnější, tvrdí Horner

Když byla před sezonou uvedena nová pravidla, která přinesla velké změny v oblasti aerodynamiky, očekávalo se, že povedou k zajímavějším závodům, a to díky usnadnění předjíždění. Toho mělo být dosaženo tím, že monoposty za sebou nebudou zanechávat tolik „špinavého vzduchu“, což mělo jezdcům umožnit snažší následování vozů před nimi.

S postupným vývojem vozů se však začíná starý problém opět projevovat, což potvrzují i nedávná slova šéfa Red Bullu Christiana Hornera.

„Když posloucháte jezdce, zejména při pozávodních poradách, zdá se, že se vracíme do roku 2021, i když to zatím není tak špatné,“ poznamenal Horner, kterého cituje web RacingNews365, s tím, že se letos tyto potíže projevovaly především na Hungaroringu.

„Ve špinavém vzduchu tam bylo velmi těžké sledovat vůz před vámi. Pravděpodobně více, než se očekávalo. Je zřejmé, že s tím, jak se vozy vyvíjejí, je následování vozů stále těžší. Špinavý vzduch se tak stává větším problémem,“ popsal britský manažer, který se vyjádřil i k upgradům, které Red Bull v posledních závodech nasadil a které zatím nepřinesly očekávané zlepšení.

„Jako tým pracujeme velmi tvrdě na dalším zlepšování vozu. Není to nic statického. Čeká nás těsný souboj o mistrovský titul. Je vidět, že se všichni v týmu soustředí na to, aby veškerá energie směřovala do optimalizace našeho výkonu, do vývoje vozu a do toho, abychom ze všeho na dráze vytěžili co nejvíce,“ dodal Horner.