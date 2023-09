Návrat Sebastiana Vettela? Němec jedná o angažmá ve WEC

Čtyřnásobný mistr světa F1 nedávno v Suzuce přiznal, že mu závodění chybí. A Vettelův návrat do kokpitu je možná velmi blízko. Německý pilot jedná s britskou stájí JOTA Sport o smlouvě pro vytrvalostní mistrovství světa WEC, kde by se mohl stát součástí hvězdné posádky.

Sebastian Vettel ukončil kariéru pilota F1 po loňské sezoně, v Abú Zabí se loučil s fanoušky v barvách stáje Aston Martin. Od té doby si užíval volna a věnoval se projektům na podporu ochrany životního prostředí. Naposledy během Grand Prix Japonska v Suzuce podpořil zachování biodiverzity instalací včelích úlů. Do projektu se zapojili i aktivní piloti F1.

Nicméně zdá se, že Vettelovi začíná vzrušení ze závodění opravdu chybět. Někdejší jezdec Red Bullu aktuálně jedná s britskou stájí JOTA Sport. Ta už letos do vytrvalostního světového šampionátu nasazuje do nejvyšší třídy LMH jedno Porsche 963 LMDh a příští rok přidá ještě druhý vůz. V jeho posádce by právě mohl figurovat i Vettel. Že jednání mezi britským týmem a šestatřicetiletým Němcem probíhají, to potvrdil pro Autosport šéf JOTA Sport Sam Hignett.

„Mluvíme se Sebem, diskuze probíhají, ale ještě není nic hotového. Nedošlo zatím k podpisu žádné smlouvy a on sám s námi ještě ani netestoval,“ řekl Hignett k vyjednávání s Vettelem. Zisk angažmá ve WEC by Němcovi pochopitelně otevřel cestu i do Le Mans.

Vettel v Suzuce potvrdil novinářům, že se stále udržuje v závodní formě, nicméně nikoliv pro návrat do F1.

„To nyní není v plánu. Formule 1 byla dlouho středobodem mého života, jenže jakmile ji opustíte, uvědomíte si, kolik toho vlastně nabízí zbytek světa a jak malá v porovnání s tím formule 1 je,“ cituje německého závodníka motorsport.com.

I tato slova naznačují, že by Vettel skutečně rád začal objevovat další kategorie motorsportu. Závodit ve WEC by navíc bylo v souladu s jeho snahami o maximální udržitelnost, protože celý vytrvalostní šampionát si klade podobné cíle.

„Udržitelnost je důležitá pro celý náš tým, což je také důvod, proč naše hospitality v Le Mans napájely solární panely. Dobře víme, že toto téma je pro Seba rovněž velmi důležité,“ uvedl Hignett.

Základní karty jsou tedy rozdány. Vettel by se s týmem JOTA Sport minimálně mohl a měl zúčastnit testování a vyzkoušet si tak závodních techniku Porsche 963 LMDh. Ještě zajímavější jsou poté možnosti pro kompletní složení posádky druhého vozu. Britská stáj jedná též s Jensonem Buttonem. Mistr světa F1 z roku 2009 si navíc Porsche 963 vyzkouší už letos, a to rovnou v závodě. Brit se s týmem JDC-Miller MotorSports zúčastní závěrečného podniku zámořského seriálu IMSA WeatherTech SportsCar Championship, kterým bude 14. října Petit Le Mans na trati Road Atlanta.

K Vettelovi a Buttonovi by se pak do posádky mohl přidat ještě Robert Kubica. Jediný polský vítěz GP F1 v současnosti ve WEC závodí pro tým WRT ve třídě LMP 2, kde má letos nakročeno k mistrovskému titulu. Divočejší spekulace pak dokonce hovořily o námluvách mezi týmem JOTA Sport a Kimim Räikkönenem, této variantě ale zřejmě nelze přidávat velkou váhu…

Na potvrzené informace si budeme muset nejspíš počkat až do listopadu, kdy osmihodinovým závodem v Bahrajnu vyvrcholí aktuální sezona WEC. Tu tým JOTA Sport dokončí s posádkou Antonio Felix da Costa, Will Stevens, Jie I-fej v nejvyšší třídě LMH a s trojicí Pietro Fittipaldi, David Heinemeier Hansson, Oliver Rasmussen v kategorii LMP 2. V té už se JOTA příští rok neobjeví, místo toho nasadí druhé zlaté Porsche do LMH. Bude se v něm střídat superhvězdná posádka? Počkejme si…