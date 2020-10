Návrat na Nordschleife? Podle Seidla nereálné

„Jel jsem v Nordschleife, když mi bylo 17,“ vzpomínal Sebastian Vettel. „Měl jsem děsivý okamžik s brzdami po Schwedenkreuz, skoro jsem havaroval. Choval jsem se k autu jako ke sportovnímu autu, ale ono to tak nebylo.“

„Vždy jednáme podle hesla: nic takového jako nemožné neexistuje,“ řekl pro Auto Motor und Sport šéf okruhu Mirco Markfort.

Podle Markforta vypadal v červenci nereálně i návrat F1 na Nürburgring.„Uvidíme, co přinese budoucnost. V posledních dvou letech dva velmi výkonné vozy prokázaly, že to funguje. Na jedné straně to bylo Porsche LMP1 s Timem Bernhardem za 5:19 minut a loni také VW ID.R. Jedná se o dva vozy, která byly vyrobeny pro závodní okruhy s hladkým asfaltem.“

Ke zmíněnému Porsche, které se prohánělo Severní smyčkou, má blízko Andreas Seidl, který dnes působí u McLarenu, ale dříve vedl Porsche ve WEC.

„Mám skvělé vzpomínky na rekordní kolo s týmem Porsche LMP1 na Nordschleife před několika lety. Je to fantastická trať, fantastická historie,“ řekl Seidl.

„Ale zároveň si myslím, že je také jasné, že je to trať, která je nebezpečná. Pokud tam pošlete formuli 1, bude to nebezpečné dobrodružství a nejsem si jistý, jestli je v tuto chvíli někdo připraven to zkusit. Pro McLaren to v tuto chvíli není téma.“

Po Nordschleife se projeli jezdci Renaultu.