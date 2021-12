Návrat ke starší pohonné jednotce mě v kvalifikaci stál dvě desetiny, říká Bottas

Bottas za nejrychlejším Maxem Verstappenem zaostal o více než devět desetin sekundy. Jeho týmový kolega Lewis Hamilton, který v nedělním závodě vyzve Verstappena v boji o titul, kdy oba startují z první řady, se tak nebude moci minimálně v prvních kolech spolehnout na pomoc týmového kolegy.

„Myslím, že svůj nejlepší čas jsem zajel v Q2, a to jsem už nemohl zlepšit,“ řekl Bottas, kterého porazili ještě Lando Norris, Sergio Pérez a Carlos Sainz.

„Ať jsem se snažil, v nastavení už toho více nebylo. Rozhodl jsem se pro měkké mechanické nastavení a cítím, že je to opravdu dobré pro závod. Doufal jsem, že to bude dobré i pro kvalifikaci.“

„Pro dnešek jsme museli přejít ke starší pohonné jednotce, což vím, že mě oproti včerejšku stálo alespoň dvě desetiny,“ dodal Bottas s tím, že důvodem výměny pohonné jednotky byla její vyšší spolehlivost.

Verstappenovi k nejrychlejšímu kolu pomohl jeho týmový kolega Pérez, který mu na dlouhých rovinkách okruhu Yas Marina rozrážel vzduch. Mercedes podle Bottase tuto taktiku pro kvalifikaci nezvažoval.

„Soustředili jsme se na zahřívací kola, abychom byli v dobrém rytmu. Red Bull ale v Q3 našel více, než co jsme očekávali, takže to bylo trochu překvapení. My se jen drželi plánu, dnes to ale vyšlo jim.“

Bottas s Hamiltonem do závodu vyrazí na střední směsi pneumatik, zatímco jezdci Red Bullu věří více měkké sadě.

„Od třetího tréninku jsme stále plánovali startovat na středních. Myslíme si, že je to pro nás lepší. První boxové okno bude díky tomu alespoň větší. Pokud chceme, nebo budeme potřebovat, zajet později, tohle je příležitost. Když startujete na měkkých, tak začínají rychle odcházet.“