Návrat k Renaultu by podle Tosta nebyl dobrý

Tento týden se bude hlasovat o zmrazení pohonných jednotek. Pokud návrh projde, Red Bull převezme motory Honda.

Helmut Marko chtěl mít jasno už v listopadu, ale diskuse se protáhly.

„Tohle je obvyklá hra výrobců, kteří jsou vpředu,“ řekl šéf týmu AlphaTauri Franz Tost v rozhovoru pro Motorsport-Magazin.com . „I když pořád říkají, že souhlasí, tak v zásadě nesouhlasí a chtějí si jen koupit čas.“

Pokud by ke zmrazení nedošlo, musel by se Red Bull nejspíše vrátit k Renaultu. Pokud by se totiž nedohodl s žádným z výrobců, vstoupila by do hry FIA a ta může v podstatě přikázat výrobci, aby motory dodával – a to výrobci, který dodává nejmenšímu počtu týmů, což je dnes jednoznačně Renault.

„Renault má tovární tým. Dokážu si je těžko představit, že bychom dostali pohonnou jednotku, s níž bychom mohli úspěšně závodit,“ řekl Tost pro Motorsport-Magazin.com.

„Musíte počítat s tím, že Red Bull a Mateschitz mají odlišné požadavky. Chtějí soutěžit o mistrovství světa. Potřebují vhodnou pohonnou jednotku“