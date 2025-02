Návrat k desetiválcovým motorům? Horner je pro

Šéf Red Bullu Christian Horner podporuje myšlenku prezidenta FIA, podle které by F1 měla uvažovat o návratu k desetiválcovým motorům.

Přestože se nová generace pohonných jednotek ještě ani neujala svého slova, když k jejímu nástupu dojde až v příštím roce, prezident FIA Muhammad bin Sulajim se nechal slyšet, že by podporoval návrat konvenčních spalovacích motorů. Ty by podle něj měly být ideálně desetiválcové a měly by využívat tzv. udržitelné palivo.

Takový koncept by znamenal velkou změnu, jelikož F1 od roku 2014 využívá tzv. hybridních pohonných jednotek, které využívají i elektrickou energii. Její důležitost navíc od příští sezony ještě vzroste.

K názoru šéfa FIA se nyní vyjádřil šéf Red Bullu Christian Horner, jímž vedený tým si bude od roku 2026 ve spolupráci s Fordem poprvé ve své historii vyrábět motory vlastními silami.

„Osobně si ze sportovního hlediska myslím, že bychom se měli zabývat tím, jak by měly vypadat motory poté, co skončí jejich příští generace. A to zejména s ohledem na vývoj udržitelného paliva, který otevírá nejrůznější možnosti,“ uvedl Horner, kterého cituje Autosport.

„Aniž bychom chtěli, tak od roku 2026 budeme mít velmi drahé a složité motory. Myslím, že moje puristické já by se rádo vrátilo k desetiválcům, které by byly využívaly udržitelné palivo. Kdyby se tak stalo, vrátil by se zvuk závodů velkých cen. Jde o zajímavý koncept, na který bychom se měli podívat,“ dodal Horner.