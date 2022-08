Návrat Hülkenberga? Němec je spojován s Haasem. Není ale sám

Na startovním roštu pro příští rok existují volné sedačky. V případě Alfy Romeo (Čou Kuan-jü) a AlphaTauri (Júki Cunoda) ale nejspíše zůstane vše při starém.

Zajímavá je situace u McLarenu, kde sice formálně a právně volná sedačka není, ale víme, že ve hře je předčasný konec Ricciarda a příchod Oscara Piastriho.

Skutečně volné sedačky jsou u Alpine, Williamsu a Haasu. V prvním případě je po odchodu Alonsa skutečně volné místo. Zprvu to vypadalo, že by ho mohl obsadit Daniel Ricciardo, ale v tuto chvíli bychom se vůbec nedivili, kdyby v příštím roce zůstal bez sedačky. Do týmu by mohl zamířit Mick Schumacher nebo někdo úplně jiný.

Williams nedávno potvrdil Alexe Albona. Nicholas Latifi však místo jasné nemá. Nabízí se Logan Sargeant nebo Nyck de Vries.

Volno může být také u Haasu. Včera americký tým potvrdil, že do tréninku v Monze a USA nasadí Giovinazziho. Podle komentátora Lawrence Barretta je ve hře kromě Giovinazziho také Nico Hülkenberg. Jeho spojení s Kevinem Magnussenem by bylo hodně pikantní, i když oba před časem uvedli, že mají dobrý vztah. V posledních hodinách se pak v souvislosti s Haasem objevuje dokonce i jméno Daniela Ricciarda.

Vyloučit samozřejmě nelze ani to, že zůstane Schumacher. Společně s Giovinazzim mají oba podporu Ferrari, ale podle Barretta není v Haasu vliv Maranella tak silný, jak by se mohlo zdát.