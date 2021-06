Návrat do Red Bullu? Podle Kvjata by tomu zabránila hrdost Marka

Nedávno tomu bylo pět let, co Kvjata u Red Bullu nahradil Max Verstappen. Kvjat se poté vrátil do Toro Rosso, ze kterého odešel v průběhu roku 2017. V letech 2019 a 2020 se vrátil zpět. Mohl by se vrátit znovu a to například v situaci, kdy by se Cunodovi nedařilo?

„Myslím si, že se nemůže dočkat, až mi zavolá,“ řekl Kvjat pro F1 Nation. „Ale myslím, že tentokrát by mu mohla stát v cestě hrdost, protože už minule to bylo trochu jako přiznání chyby, ne? Mám oči dokořán, uši také a abych byl upřímný, jsem docela flexibilní.“

Kvjat v současné době bez práce není. Působí u týmu Alpine.

„Práce s Alpine mě baví. Dávám vždy maximum týmu, se kterým jsem. Soustředím se teď na tohle. Užívám si atmosféru v týmu.“

„Jsou to velmi zajímaví kluci, zarytí závodnici. Na všech sezeních, kterých jsem se zúčastnil o závodních víkendech a při testování, pracovali všichni jako hodinky. Je to velmi organizovaná, solidní skupina lidí.“

„Bude to zajímavé – myslím, že tento tým má do budoucna obrovský potenciál.“