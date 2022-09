Návrat do Red Bullu nebyl nikdy ve hře, říká Vettel

Ferrari už na začátku roku 2020 oznámilo, že Sebastian Vettel na konci sezóny skončí. Čtyřnásobný mistr světa pak odešel do Astonu Martin. V té době se spekulovalo, zda se nevrátí do Red Bullu.

Red Bull v uplynulých letech hledal někoho vedle Maxe Verstappena. Nevyšlo to s Gaslym a ani s Albonem. Nakonec podepsal se Sergiem Pérezem.

Byl ve hře i návrat Sebastiana Vettela? Podle něj nikoliv.

„Rozhodnutí připojit se k Aston Martinu jsem učinil myslím ještě předtím, než se začalo mluvit o Alexově odchodu, takže to nikdy nebylo blízko,“ řekl Vettel pro web F1.

„Samozřejmě znám Christiana, znám Helmuta, takže jsem si s nimi krátce popovídal, ale nikdy to nebylo nic vážného. Také vím a věděl jsem, že kdyby ta možnost byla, nebo to bylo vážné, alespoň bychom o tom mluvili, ale nikdy to nedospělo k tomuto bodu. Je zřejmé, že o pár měsíců později byste se mohli ohlédnout a říct ‚co by bylo, kdyby‘, ale jsem spokojený s tím, jak jsem se rozhodl.“

Vettela čeká pár posledních závodů s Astonem Martin. Na konci sezóny z formule 1 odejde.

„Doufali jsme, že loni a letos budeme konkurenceschopnější, což se nám nepodařilo, ale jsem velmi spokojený s tím, jak se tým vyvíjí a jak spolupracujeme.“

„Není to splnění snu, závodit na pozicích, na kterých závodíme, ale byla to výzva a myslím, že jsem to přijal a snažil jsem se z toho vytěžit maximum.“

Vettela se zeptali, zda může vyloučit budoucí návrat do F1 – v roli jezdce či jiné roli.

„Momentálně nevím. O ničem neuvažuji, protože odcházím. Čas ukáže, jestli je to možné, jestli je nějaká nabídka, nebo ne, a pak uvidím, jak se budu v danou chvíli cítit.“

„Jsem moc rád, že se mohu věnovat jiným věcem a vídat se více s dětmi. Čas ukáže, jestli se budu nudit za tři měsíce nebo za tři roky!“