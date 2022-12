Návrat do Le Mans? Villeneuve testoval nový hypervůz Vanwall

Mistr světa F1 z roku 1997 Jacques Villeneuve ani ve svých jednapadesáti letech nepřemýšlí o konci kariéry. Spíš právě naopak. Kanaďan v Barceloně testoval nový hypervůz stáje ByKolles a ve hře je jeho další start v Le Mans.

Kanadský pilot je rovněž šampionem Indy 500 a když v roce 2008 bojoval s Peugeotem o vítězství v Le Mans, byl velmi blízko tomu, aby jako druhý závodník historie po Grahamu Hillovi završil trojkorunu motorsportu. Nakonec to tehdy Villeneuvovi těsně uniklo, v posádce s Nicolasem Minassianem a Marcem Geném dojel druhý.

Od té doby uběhlo už čtrnáct let a Villeneuve se snu o Le Mans stále nevzdal. Někdejší pilot série NASCAR, který se s evropskou odnoží amerického šampionátu předvedl i českým fanouškům v Mostě, testoval minulý týden nový hypervůz Vanwall Vandervell LMH týmu ByKolles na trati v Barceloně.

„Zavolali jsme si a na všem se domluvili,“ uvedl pro web sportscar365.com majitel týmu Colin Kolles.

„Bylo to celé velmi spontánní. Vzájemně se známe, takže mezi námi od počátku panovala jistá důvěra, díky které to celé bylo možné uskutečnit. Jacquesův cíl je velmi zřejmý. Laťku si dává vysoko, ale chce prostě vyhrát Le Mans.“

Stáj ByKolles působila ve WEC a v Le Mans již v éře LMP 1, avšak především pro velkou nespolehlivost svých vozů patřila vždy k outsiderům. S nástupem nových pravidel Le Mans Hypercar však ByKolles přišel s vlastním hypervozem, který prochází intenzivním testovacím progresem a v týmu panuje optimismus. O postupném a povzbuzujícím progresu při testování mluvil i argentinský pilot Esteban Guerrieri, když s celým týmem v dubnu najížděl potřebné kilometry na české trati v Mostě.

Od té doby ByKolles testoval třeba na Lausitzringu, Oscherslebenu, v Mugellu (první kola s druhým šasi), na Paul Ricard a nedávno se z Barcelony přesunul do Aragonu. Pro Villeneuva je soukromý tým jako ByKolles dobrou šancí na zisk závodní sedačky v nejvyšší třídě LMH, od továrních týmů Toyota, Ferrari, Peugeot či Porsche by se v současnosti jen stěží dočkal podobné nabídky.

„Ano, přesně to byl účel tohoto testování, abychom zjistili, jestli si to užívá,“ odpověděl Kolles na dotaz, zda – li by uvažoval o podepsání Villeneuva jako pilota pro sezonu 2023.

„Pak by muselo následovat mnoho dalších kroků a spousta dalšího testování. Když jste několik let neseděl ve voze s vysokou úrovní přítlaku, tak si na to musíte znovu zvykat.“

„Nebylo naším cílem poměřit mezi sebou jednotlivé piloty. Prostě jsme chtěli zjistil, jestli by se mu to líbilo,“ zmínil rumunský týmový šéf i další jezdce, kteří pro ByKolles testují. Do Vanwallu kromě kanadské legendy i v Barceloně usedl zmíněný Guerrieri, spolu s ním také Tom Dillmann a Brazilec Joao Paulo de Oliveira, který má množství zkušeností z japonských Super GT.

Cílem týmu ByKolles v tuto chvíli je nasadit aspoň jeden vůz do kompletní sezony FIA WEC 2023 a je velmi reálné, že dvě ze tří míst v posádce obsadí Guerrieri a Dillmann. Třetím pilotem by mohl být právě Villeneuve.

Problémy s homologací

Je tu ovšem jeden problém, který by mohl narušit plány Jacquese Villeneuva na návrat do Le Mans. ByKolles u svého hypervozu Vanwall Vandervell LMH stále nemá platnou homologaci od FIA. Jsou za tím především právní důvody, protože právo na užívání historického označení Vanwall (tým z historie F1) si kromě týmu ByKolles nárokuje i jiný subjekt a celou záležitost musel řešit příslušný úřad Evropské unie.

Colin Kolles však ve svých posledních vyjádřeních působí velmi sebevědomě a zdá se, že si vůbec nepřipouští možnost, při které by jeho novému speciálu nebylo umožněno závodit.

Hypervůz pro WEC a Le Mans pohání osmiválec Gibson s objemem 4.5 litru a podle informací webu sportscar365.com by měl být začátkem příštího roku testován ve větrném tunelu stáje Sauber ve švýcarském Hinwilu. Tyto testy by měly být klíčové pro udělení homologace.

Nová sezona WEC začíná závodem na 1000 mil v americkém Sebringu 17. března. Bude u toho i tým ByKolles?