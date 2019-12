Návrat do Hinwilu? Kubica by mohl nakonec zamířit do Alfy Romeo

Robert Kubica už před pár týdny jednal s Racing Pointem a Haasem o roli vývojového jezdce. Podle webu RaceFans je ale nyní favoritem tým Alfa Romeo.

K dohodě by mohlo dojít už jen proto, že Kubicův manažér Alessandro Alunni Bravi je ředitelem společnosti Islero Investments – holdingové společnosti, která vlastní Sauber.

Pro Kubicu by to byl návrat do známého prostředí. Za tým Sauber jezdil v letech 2006 až 2009, když byl ještě propojen s BMW. S týmem také získal své jediné vítězství ve F1.

Na konci letošního roku navíc končí sponzorská spolupráce mezi Alfou Romeo a společností Shell, což může otevřít dveře pro příchod PKN Orlen, který Kubicu sponzoruje.

Kromě úvazku ve F1 by mohl Kubica také závodit v DTM. Nedávno se zúčastnil testů.

