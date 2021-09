Návrat byl pro Kubicu těžký. Poprvé po 11 letech ale mohl závodit

„Náročný podle očekávání,“ řekl Kubica, kterého cituje motorsportgp.pl, o svém návratu do závodní sedačky.

„Krátce před závodem jsem se potkal s Georgem, který se mě zeptal: ‚Jaké to je?‘ Odpověděl jsem: ‚No, bude to těžké.‘ A on dodal: ‚Je to asi nejtěžší trať po fyzické stránce.‘“

Kubica měl před závodem na kontě jen trénink a kvalifikaci. „Vzhledem k dlouhé pauze, kterou jsem zažil, si myslím, že to z fyzického hlediska nebylo snadné, což je normální. Na druhou stranu, z technického a jezdeckého hlediska to také nebylo snadné. Poprvé jsem jel na středně tvrdých a tvrdých pneumatikách a poprvé po dvou letech jsem svedl několik soubojů a pronásledoval ostatní vozy.“

„Nebylo to snadné, ale abych byl upřímný, domů pojedu spokojený. Konečně jsem měl nějaké souboje, protože co se týče formule 1, naposledy jsem měl auto, se kterým jsem bojoval, asi před jedenácti lety. V roce 2019 šlo spíše o přežití než o pocit radosti z jízdy.“

„Svedl jsem několik pěkných soubojů se Sebem, kde šlo o obranu, a pak jsem se snažil dojet Latifiho, kterého se mi podařilo v posledním kole předjet.“

„Celkově jsem si samozřejmě mohl vést lépe, ale byla to pro mě náročná neděle.“

Zatím není jasná, zda Kubica pojede také v Monze. Iceman se podle manželky cítí dobře. Rozhodující ale budou testy na koronavirus v příštích dnech.

„Formule 1 je největší výzvou a nejvyšší kategorií motorsportu. Nicméně jako vždy zůstávám pevně na zemi a už tohle pro mě byla velká příležitost. Dá se říct, že Polsko mělo za posledních patnáct let tři jezdce formule 1. Byl to jeden a ten samý člověk, ale dvakrát se vrátil, takže uvidíme.“