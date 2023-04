Natáčení filmu s Bradem Pittem během víkendů F1 může přinést těžkosti, přiznává Domenicali

Šéf F1 Stefano Domenicali přiznal, že natáčení filmu s Bradem Pittem v hlavní roli během závodních víkendů přímo v padoku může přinést organizační výzvy.

Natáčení zatím bezejmenného filmu z prostředí F1, ve kterém jednu z hlavních rolí zastane Brad Pitt a jehož koproducentem je i Lewis Hamilton, bude probíhat i během opravdových velkých cen.

Prvním závodem, kde se filmový štáb objeví, bude červencová Velká cena Británie na okruhu v Silverstone.

Na filmu se podílí i samotná formule 1, která chystaný snímek vnímá jako další platformu pro propagaci seriálu.

Šéf F1 Stefano Domenicali však zároveň upozorňuje na to, že natáčení bude muset probíhat tak, aby nenarušovalo průběh závodních víkendů.

„To je další způsob, jak ukázat, co chceme dělat,“ řekl Domenicali podle Autosportu k natáčení.

„Když jsme začali spolupracovat s Netflixem, z komunity F1 znělo, že to není naše místo. Pak jsme ale pochopili, jakou to má sílu. Vedle toho jsme také přidali velmi silnou přítomnost na sociálních sítích, abychom zlepšili propagaci našeho sportu,“ prohlásil boss královny motorsportu.

„Připravovaný film je dalším nástrojem (propagace, pozn. red.). Začneme natáčet v Silverstone. Z hlediska produkce to bude docela invazivní (na dopad života v padoku, pozn. red.). Je to něco, co musíme mít svým způsobem pod kontrolou, ale bude to další způsob, jak ukázat, že F1 se nikdy nezastaví,“ vysvětlil Domenicali.

Alternativa k Drive to Survive

Podle Grega Maffeia, výkonného ředitele společnosti Liberty Media, která drží marketingová práva F1, šampionát natáčení filmu podporuje i proto, že se nemůže donekonečna spoléhat pouze na seriál Netflixu Drive to Survive.

„Simpsonovi se vysílají už 20 let, ale není mnoho seriálů, které by běžely tak dlouho. Drive to Survive je úžasný, ale nemůžeme se spoléhat na to, že bude naším jediným propagačním prostředkem navždy,“ uvedl Maffei.

„Tenhle film, podobně jako závod ve Vegas, bude úplně na jiné úrovni. I když je Drive to Survive pro spoustu lidí po celém světě významný, pořád nacházím místa, kde ho lidé neznají. Jeho publikum není tak velké,“ přidal svůj pohled americký obchodník.