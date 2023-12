Natáčení Drive to Survive by pro mě bylo katastrofou, přiznal Rosberg

Dokumentární série ze zákulisí F1 z dílny Netflixu, která nese název Drive to Survive, se premiérově vysílala v roce 2019, od té doby vznikly již čtyři další řady a následující bude mít premiéru příští rok v únoru.

Jen relativně těsně se tak natáčení Drive to Survive minulo s koncem kariéry Nika Rosberga, který své působení v královně motosportu ukončil bezprostředně po zisku svého jediného titulu mistra světa v roce 2016.

Ačkoliv bývalý závodník Mercedesu a Williamsu uznává pozitivní dopady seriálu na popularitu F1, jemu samotnému by prý nevyhovovalo, kdyby se z pozice aktivního jezdce natáčení účastnil.

„Bylo by to hrozné. Připravilo by mě to totiž o koncentraci, kterou jsem potřeboval, abych vyhrál šampionát. To by byla katastrofa,“ přiznal Rosberg, kterého cituje deník City A.M.

„To, co F1 udělala s Netflixem tak dobře, je, že jde o reality show. Měli štěstí, že někteří lidé jako Guenther Steiner a jiní šéfové týmů akceptovali, že budou v seriálu vystupovat přirozeně, a to přesto, že tím podstoupili i jistá rizika s tím spojená,“ uvedl 38letý rodák z Wiesbadenu.

„Formule 1 zaznamenala díky sociálním médiím a Netflixu neuvěřitelný nárůst sledovanosti, což je skvělé. Podíl na tom má i nová generace fanoušků,“ dodal Rosberg.