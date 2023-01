Nastupují McLaren a Maserati! Formule E přehledně na prahu nové sezony

Maserati MSG Racing

Byla to velká zpráva. Maserati se vrací do světového motorsportu a s vlastním továrním týmem vstupuje do formule E! Od prvních náčrtů designu už se tento cíl proměnil v realitu, modré monoposty s typickým bílým trojzubcem už jsou připraveny vletět do elektrického seriálu a to od debutové sezony rovnou s vlastní pohonnou jednotkou. Bývalý pilot DTM Edoardo Mortara přestoupil do Maserati z Venturi a jeho týmovým kolegou se stal Maximilian Günther, který do loňska závodil pro Nissan e.dams.