Nastal u Péreze obrat? Horner s ním měl upřímný rozhovor v kuchyni

Spekuluje se, že by Péreze mohl v příštím roce nahradit někdo jiný, nebo že by ho mohl nahradit dokonce už letos.

Red Bull má aktuálně náskok 71 bodů na Ferrari a trochu více na McLaren. To je i není hodně. Je to solidní polštář, který se ale může při jednom nepovedeném závodě výrazně ztenčit.

Kromě toho je samozřejmě otázkou, jak na tom budou soupeři v porovnání s Red Bullem v příštím roce, kdy zůstávají stejná pravidla.

V pátek se Pérezovi dařilo. Otázkou je, jak tomu bude ve zbytku víkendu nebo ve Spa.

„Auta fungují dobře,“ řekl Horner pro Sky. „Je mezi nimi malý rozdíl. Obě mají vylepšení. Jediné části, které Checovi chybí, jsou kryt motoru a bočnice. Ale podlaha, křídlo a zbytek jsou u obou stejné.“

Horner se domnívá, že Pérezova ztráta na Verstappena v posledních závodech vznikla proto, že se Red Bull stal méně pohodlným na řízení. „Auto funguje celkem dobře, a když auto funguje dobře, vidíte, že se ten rozdíl mezi nimi zmenšuje.“

„Doufejme, že si z toho odnese trochu sebevědomí. Myslím, že auto, i když fungovalo, bylo trochu na hraně a že se s tím Max vyrovnává o něco lépe než Checo. Ale doufejme, že díky krokům, které jsme tady udělali, jsme auto dostali do docela pěkného okna.“

V posledních šesti závodech, což je čtvrtina sezóny, získal Verstappen 119 bodů. Pérez za stejnou dobu jen 15. Horner tehdy situaci označil za „neudržitelnou“ a v pátek potvrdil, že s Mexičanem nedávno mluvil.

„Máme opravdu otevřený vztah. Sedl jsem si s ním u mě doma v kuchyni a řekl mu: ‚No tak, co se děje? Je to něco jiného?‘“ řekl Horner pro Sky Sports. „A on na to: ‚Ne, myslím, že jenom nad věcmi příliš přemýšlím‘.“

„Myslím, že téměř ignorování toho, co se děje na druhé straně garáže, mu prokáže službu. Je to přístup, který teď zaujímá, soustředí se jen na svůj vlastní výkon.“

„Všichni si přejeme, aby Checo využil potenciál, který měl v prvních čtyřech nebo pěti závodech. Víme, že je toho schopen, proto jsme na něj předčasně uplatnili opci na příští rok, abychom se ho pokusili usadit.“

„Myslím, že v posledních několika závodech byl trochu v útlumu, ale doufám, že dnešek byl známkou toho, že se z toho dostává. Tým s ním tvrdě pracuje, aby ho podpořil a ujistil se, že opravdu znovu najde svou formu, protože ji nutně potřebujeme.“