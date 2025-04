Následoval by Marko Verstappena, pokud by přestoupil do jiného týmu?

Konzultant Red Bullu Helmut Marko byl dotázán, zda by v případě Maxe Verstappena měnil angažmá i on.

Přibližně od začátku loňského roku se spekuluje o tom, že by Max Verstappen nemusel dodržet současný kontrakt s Red Bullem, jenž by měl vypršet na konci sezony 2028.

Vloni byl Verstappen hodně spojován s Mercedesem, ale v posledních měsících v padoku převládá názor, že je reálnější, že by čtyřnásobný mistr světa mohl zakotvit u Astonu Martin. V jeho řadách totiž nově pracuje konstruktér Adrian Newey, který se podílel na všech mistrovských vozech Verstappena, a stejně tak se k týmu připojí Honda, coby nový dodavatel motorů.

Verstappen by k přestupu mohla motivovat i lákavá finanční nabídka, která by podle bývalého pilota F1 Juana Pabla Montoyi mohla být „taková, že by nešla odmítnout.“

Další otázkou však je, zda by Verstappena po případném přestupu do jiné stáje následoval i konzultant Red Bullu pro motorsport Helmut Marko, který má s nizozemským jezdcem velmi dobré vztahy.

Samotný Rakušan má však v této věci jasno.

„To by pro mě bylo naprosto vyloučené. Formule 1 pro mě znamená Red Bull,“ uvedl pro rakouské zpravodajské médium OE24.