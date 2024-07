Naším novým cílem je skončit v Poháru konstruktérů do šestého místa, říká Komacu

Ačkoliv americký Haas vstupoval do letošní sezony v roli největšího outsidera, v polovině sezony má na svém kontě 27 bodů a v pořadí týmů mu patří sedmá pozice s odstupem pouhých čtyř týmů na RB.

V kontextu stanovení cílů pro druhou polovinu sezony šéf Haasu Ajao Komacu prohlásil:

„Určitě chceme cílit na RB. Ve dvou závodech jsme získali 20 bodů, takže na ně máme čtyři body ztrátu. Musíme usilovat o další postup vpřed, takže naším novým cílem je nyní šestá příčka.“

Celkem o 16 z těchto zmíněných 20 bodů se postaral Nico Hülkenberg, který dojel šestý v Rakousku i v Silverstone.

„Mám ze všech velkou radost. Bylo za tím hodně tvrdé práce a spousta otázek ohledně vylepšení vozu. Vždycky jsem věřil, že máme v továrně úžasné lidi. Šlo o to, dát to dohromady, a tohle je důkaz,“ uvedl Komacu, který pozici šéfa zaujal letos v lednu poté, co Haas v roce 2023 skončil v Poháru konstruktérů.

„V Silverstone se Nico kvalifikoval šestý a v závodě panovaly dost náročné podmínky. Museli jsme nasadit správné pneumatiky ve správnou chvíli. Zní to jednoduše, ale není to snadné. Kluci však doručili výsledek. Nemohu být pyšnější,“ dodal japonský inženýr.