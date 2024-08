Naší prioritou je pomoc Pérezovi. Chceme, aby podával dobré výkony, tvrdí Horner

Navzdory slušnému startu do letošní sezony se Sergio Pérez dostal do výsledkové krize, která je hlubší než pokles formy Red Bullu, který již nemá k dispozici jasně nejrychlejší monopost.

Rakouský tým i nadále vede oba šampionáty, ale mezi konstruktéry má před McLarenem náskok nyní pouze 44 bodů, což znamená, že se situace může velmi brzy změnit. Stáji z Milton Keynes chybí předevím body od Péreze, který od dubnové GP Číny nedojel na stupních vítězů.

Ve hře bylo i nahrazení mexického závodníka po GP Belgie, ale tým se nakonec rozhodl, že si 34letého závodníka, se kterým nedávno prodloužil jezdeckou smlouvu, ponechá až do konce sezony.

„Naší prioritou je podpořit Checa a pochopit, co potřebuje. Všichni si přejeme, aby to zvládl. Všichni chceme, aby dosáhl dobrých výsledků. On si jako každý moc dobře uvědomuje, že potřebujeme, aby oba naši jezdci podávali dobré výkony,“ uvedl šéf Red Bullu Christian Horner, kterého cituje web RacingNews365.

Podle Hornera Pérezovi k udržení sedačky pomohlo také to, jak dobře spolupracuje s hlavní hvězdou Red Bullu Maxem Verstappenem.

„Berete v úvahu spoustu věcí. Každopádně je ale mezi nimi skvělé partnerství. Checo je skvělý týmový hráč, což byl i důvod, proč jsme ho na konci roku 2020 vzali, abychom ho postavili vedle Maxe,“ poukázal dále britský manažer.

„Pro všechny je frustrující, že se Checo trápí, protože nikdo nechce, aby se trápil. Všichni ho chtějí vidět úspěšného. Tým za ním stál a stojí. Všichni ho chtějí vidět úspěšného, protože je bolestné vidět ho v situaci, v jaké je,“ dodal Horner na adresu Péreze.