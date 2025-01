Naši jezdci stáli za týmem po celou sezonu, přestože ho mohli kritizovat, tvrdí Krack

Jedním z týmů, který vloni zaostal za očekáváními, byl jednoznačně Aston Martin.

Ambiciózní stáj ze Silverstone sice obhájila pátou příčku v Poháru konstruktérů, ale při pohledu do výsledků jednotlivých závodů je zřejmé, že meziročně její forma značně poklesla.

Při hodnocení sezony 2024 tak šéf týmu Mike Krack vyzdvihuje především přístup obou jezdců, kterými opět byli Fernando Alonso a Lance Stroll.

„Největším pozitivem jsou pro mě jezdci a to, jak se se vším vypořádali a drželi s týmem,“ řekl Krack, jehož slova cituje Autosport.

„Bylo by pro ně tak snadné jít do médií a srážet nás, protože pro ně je to nejtěžší. Týden co týden jezdili s autem, které nemohli vyměnit... Museli ho řídit a pak před sebou měli všechny ty mikrofony... A přesto vždy stáli za týmem,“ podotkl dále Lucemburčan.

„Jako tým jsme mohli přijmout, že nejsme v první čtyřce, kterou tvoří špičkové týmy. Být ale za Williamsem či Haasem...Musíme zkrátka zvednout laťku,“ uznal Krack, který tímto připomněl závody, ve kterých se Aston Martin trápil i v rámci porovnání s týmy ze středu pole.

„Ve formuli 1 se nedějí zázraky, musíte být trpěliví. V důsledku toho nachází útěchu v příslibu lepších časů, které přijdou s novými technickými předpisy v roce 2026,“ dodal šéf stáje, která již vyhlíží příchod několika posil, a to včetně legendárního konstruktéra Adriana Neweyho.