Naše závodní rychlost je ještě lepší, varuje Red Bull soupeře po vítězství v kvalifikaci

Max Verstappen získal první pole position nové sezóny formule 1, když vyhrál kvalifikaci na Velkou cenu Bahrajnu. Úspěch Red Bullu potvrdil druhým místem jeho týmový kolega Sergio Pérez.

Svou 21. pole position v kariéře získal Verstappen poté, co se v pátečních trénincích potýkal s nedotáčivostí svého vozu, jelikož Red Bull se rozhodl zvýšit světlou výšku jeho RB19.

„Po problémech v tréninku jsem byl vlastně pozitivně překvapen, že jsem na pole position. Takže to je pozitivní a naše závodní auto je obvykle lepší. Myslím, že včera a dnes to byl trochu náročný start do víkendu,“ řekl Verstappen.

„Nemohl jsem najít svůj rytmus. V kvalifikaci jsme ale naštěstí poskládali všechno dohromady. Ve srovnání s loňským rokem všichni trochu více vědí, co dělají se svými vozy. Přirozeně proto začnete lépe a bude to vyrovnanější.

„Změny trochu zpomalily auto, stále ale jedeme rychleji. V průběhu roku uvidíte, že všichni znovu zlepší svou výkonnost.“

Pérez nebyl spokojen s vyvážením vozu

Prvních sedm jezdců v kvalifikaci dělilo necelých sedm desetin sekundy. V první části se pak všech 20 pilotů vešlo do 1,2 sekundy.

Sergio Pérez nicméně věří, že v závodě dokáže být Red Bull dominantnější, protože tým se podle něj více připravoval na závod a tomu podřídil také nastavení svého vozu.

„Nebyl jsem úplně spokojen s vyvážením, Věřím, že se vždy můžete o desetinu zlepšit. Ale myslím, že tento start je pro tým opravdu výjimečný,“ řekl Pérez.

„Když nic jiného, připravili jsme se mnohem více na závod. V tuto chvíli máme pod sebou více auto pro nedělní závod. Věděli jsme, že pro kvalifikaci musíme udělat nějaké kompromisy, což jsme i udělali. Nebylo to ideální, snad se to ale zítra vyplatí a my můžeme mít silný závod.“