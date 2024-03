Naše výkony nejsou akceptovatelné, uznává šéf stáje Alpine Famin

Letos tomu budou již tři roky od chvíle, kdy tehdejší ředitel stáje Alpine Laurent Rossi zveřejnil tzv. plán na sto závodů, který měl vyvrcholit někdy na konci sezony 2024 s tím, že se francouzská ekipa stane jednou z nejlepších organizací v F1.

Na začátku sezony 2024 však nic nenasvědčuje tomu, že by měl Alpine tento ambiciózní plán naplnit. Výkonnost francouzské stáje má totiž sestupnou tendenci, když vloni skončila v Poháru konstruktérů šestá a momentálně, pokud budeme brát jako měřítko uplynulou GP Bahrajnu, je z hlediska čisté rychlosti úplně nejslabším týmem v F1.

Tým v posledním roce zažil i velké personální změny, ale ani ty se zatím nikterak pozitivně neprojevily.

Současný šéf stáje Bruno Famin nicméně oceňuje, že po bahrajnské velké ceně zazněly povzbudivé hlasy od obou jezdců francouzské stáje. Ty od Estebana Ocona, které pronesl v rádiové komunikaci, dokonce zazněly i ve v přímém přenosu.

„Je to velmi důležité a já oběma jezdcům opravdu děkuji. Slyšeli jste Estebana, ale i Pierra (Gaslyho, pozn. red.) byl ve svém vzkazu velmi pozitivní,“ uvedl Famin, kterého cituje Autosport.

„Jezdci byli velmi konstruktivní a pozitivní, vzhledem k tomu, jaký jsme měli závod. A takový je duch všech v týmu. Byla to velmi pozitivní zpráva ve velmi negativním víkendu. Pokud budeme věcní, víkend to byl velmi špatný, ale věříme, že máme tým, který bude spolupracovat, aby se situace co nejrychleji zlepšila,“ nechal se slyšet Francouz.

Na dotaz, zda je nyní na tým ze strany vrcholného managementu Renaultu, tedy jeho vlastníka, vyvíjen tlak, Famin odpověděl:

„Nepotřebujeme, aby na nás někdo vyvíjel tlak, abychom věděli, že takové výsledky nejsou přijatelné.“

„Byl to jen jen první závod. Pro všechny je to samozřejmě stejné, ale auto je nové a budeme ho vyvíjet. Jsem docela optimistický v tom, že se můžeme dostat z této špatné pozice. Celý tým na to bude tlačit. Myslím, že jsme si sami na sebe vytvořili tlak a dokonale víme, že se musíme zlepšit, a to rychle,“ prohlásil zkušený inženýr.