Naše vítězná forma nemá na výběr druhého jezdce pro sezonu 2025 vliv, tvrdí Wolff

Od chvíle, kdy bylo oznámeno, že Lewis Hamilton zamíří po letošní sezoně z Mercedesu do Ferrari, stále není jisté, kdo sedminásobného šampiona v německém týmu nahradí.

Vzhledem k tomu, že Mercedes neměl dobrý vstup do aktuálního ročníku, média čím dál tím více spekulovala o tom, že by stáj z Brackley mohla pro sezonu 2025 vsadit na 18letého mladíka, kterým je Ital Andrea Kimi Antonelli, momentálně působící v seriálu F2.

Díky velkému vzestupu Mercedesu v posledních týdnech se však začíná objevovat otázka, zda by německý tým neměl v současné formě vsadit na někoho zkušenějšího, a to s ohledem na to, aby maximalizoval šance pro příští sezonu.

Podle šéfa Mercedesu Tota Wolffa však aktuální výkonnost týmu nebude výběr budoucího kolegy George Russella ovlivňovat.

„Forma týmu nebude mít vliv (na volbu jezdce, pozn. red.),“ nechal se slyšet rakouský manažer, kterého cituje web Motorsport.com.

„Vždycky jsem říkal, že potřebujeme auto, které jede rychle. A když takové auto máme, pak je zajímavé pro spoustu jezdců... Svým způsobem ale musíme zůstat v klidu a pokračovat v sezoně, dál se soustředit na auto a pak se podívat na naše možnosti. Není to ale tak, že by návrat na vítěznou vlnu vše obrátil naruby,“ upřesnil Wolff.

Pokud by se nakonec Mercedes rozhodl, že si pro sezonu 2025 nevybere Antonelliho, má stále několik možností, co se zkušených jezdců týká. Volný je stále například vítěz letošní Velké ceny Austrálie Carlos Sainz, jenž končí u Ferrari.