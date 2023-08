Naše strategie v GP Nizozemska byla katastrofální, přiznal Wolff

Šéf Mercedesu Toto Wolff nebyl spokojen s tím, jakou strategii Mercedes zvolil pro úvod závodu v Zandvoortu.

Úvod letošní Velké ceny Nizozemska byl chaotický. Krátce po startu začalo pršet.

Ne všichni jezdci přitom zajeli pro pneumatiky do přechodných podmínek okamžitě. Mezi nimi byli i jezdci Mercedesu Lewis Hamilton a George Russell, kteří na základě rozhodnutí týmu zastávku pozdrželi.

„Myslím, že jsme zůstali na trati katastrofálně dlouho (Hamilton stavěl ve třetím kole, Russell ve čtvrtém, pozn. red.). Pochopili jsme to úplně špatně,“ přiznal Wolff pro Sky Sports F1.

„Budeme to důkladně přezkoumávat. Taková situace se nikdy netýká jednoho člověka nebo jedné části týmu. Je to komunikace mezi jezdcem, boxovou zídkou a lidmi, kteří jsou zodpovědni za strategii, a pak jde o rozhodnutí nás všech. To bylo od nás, a to včetně mě, naprosto špatné,“ pokračoval sebekriticky šéf Mercedesu.

„Je to nepříjemné, protože auto mělo opravdu dobré tempo. Pak už to bylo jen o minimalizaci ztrát,” hodnotil Wolff, jehož tým si díky Hamiltonovi z Nizozemska odvezl osm bodů za šesté místo.

„Na konci jsme viděli, že na mezičasech má George Maxovo tempo a Lewis byl velmi silný za Sainzem. Mohli jsme být mnohem dál,” byl přesvědčen Wolff.

„Je to hořkosladké, protože výsledek je hodně špatný. Mohl být dobrý, ale na to se v našem sportu nehraje,” uzavřel Wolff.