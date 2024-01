Naše spolupráce s Red Bullem bude hodně o výměně technologií, zatím jedeme podle plánu, tvrdí šéf Fordu

Brzy uplyne rok od chvíle, kdy tým Red Bull a automobilka Ford oznámily, že spojily své síly ve věci vývoje a následné výroby pohonných jednotek, které rakouský tým bude využívat od sezony 2026. Tento termín nebyl vybrán náhodně, jelikož jde o sezonu, od které budou platit nové předpisy.

Pro americký Ford spolupráce s Red Bullem znamená návrat do královny motorsportu po prakticky 20leté přestávce. Připomeňme, že Ford až do konce sezony 2004 provozoval tým Jaguar, jenž následně prodal Red Bullu.

O tom, jak se přípravy na klíčový rok 2026 pokračují, nyní promluvil výkonný ředitel Fordu Jim Farley.

„Měl jsem možnost strávit hodně času s týmem v Milton Keynes s Adrianem Neweyem (technickým šéfem Red Bullu, pozn. red.) a myslím, že jsme na dobré cestě. Na pohonné jednotce nás ještě čeká spousta práce, ale s pokrokem jsem opravdu spokojen,“ uvedl Farley na předsezonní akci závodní divize Fordu, která se konala v americkém městě Charlotte.

Vzhledem k tomu, že v F1 sílí elektrifikace, ostatně nová generace pohonných jednotek bude z 50 procent spoléhat právě na elektrický pohon, Farley věří, že americká automobilka bude z návratu do F1 těžit i v oblasti vývoje technologií pro využití v běžném provozu.

„Vracíme se do F1 způsobem, který jsme v minulosti nepraktikovali. Ukazuje se, že svět F1 nabízí nejlepší aerodynamiku, telemetrii či digitální diagnostiku. Tedy věci, které potřebujeme pro elektromobily. Je to vlastně návrat do 70. let, kdy docházelo k čistému přenosu technologií (mezi F1 a automobilovým průmyslem, pozn. red.),“ prohlásil Farley.

„Není to jako vlastnit tým. Půjde o výměnu technologií. Můžeme jim nabídnout technologii baterií, protože od roku 2026 budou vozy F1 z 50 procent elektrické, takže potřebují efektivní baterie. Ty využíváme například v NHRA (seriál dragsterů, pozn. red.). Na druhou stranu můžeme získat telemetrii, digitální diagnostiku a také aerodynamiku...,“ přiblížil boss tradiční americké automobilky.

Ford se nicméně do F1 nevrátil pouze kvůli technologiím, ale i s cílem dosáhnout na sportovní úspěch.

„Máme k dispozici nejlepší pracovníky z Fordu po celém světě, kteří projekt podpoří. Navíc tým pohonných jednotek, který budují v Milton Keynes, je naprosto špičkový. Pojedeme první třídou až na samý vrchol stupňů vítězů,“ dodal sebevědomě Farley.