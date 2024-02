Naše nové auto bude rychlé. Chci pravidelně dojíždět v první šestce, říká Ricciardo

Poté, co Daniel Ricciardo po ukončení spolupráce s McLarenem přišel po sezoně 2022 o závodní sedačku v F1, nebylo vůbec jisté, zda se populární Australan dokáže do královny motorsportu ještě někdy vrátit.

Na comeback však nakonec rodák z Perthu nečekal příliš dlouho, když z pozice rezervního jezdce vloni naskočil do rozjeté sezony v barvách týmu AlphaTauri, v němž nahradil Nycka de Vriese.

Návrat do role závodního jezdce se sice nevyvíjel pro Ricciarda úplně ideálně, když si v tréninku na GP Nizozemska poranil ruku, ale i tak dokázal australský pilot přesvědčit Red Bull, tedy majitele stáje z Faenzy, která nově nese název RB, aby dostal šanci i pro sezonu 2024.

Necelý měsíc před začátkem nové sezony je ze slov Ricciarda patrné, že do nadcházejícího ročníku vstupuje velmi pozitivně naladěn.

„Náš monopost bude rychlý. V týmu se nyní děje spousta změn, které jsou podle mě něčím víc než jen další fází transformace z juniorské stáje Red Bullu,” uvedl Ricciardo, kterého cituje web RacingNews365.

Ricciardo vloni zvládl odjet sedm velkých cen. Nejlepší výsledek zaznamenal v Mexiku, kde vítěz osmi závodů F1 dojel na sedmém místě. A právě tento výkon dává nyní jezdci stáje RB před novou sezonou velkou dávku optimismu.

„Závod v Mexiku byl (teprve, pozn. red.) druhým po mém zranění, přičemž pro tým bylo těžké dosáhnout na takový výsledek, vzhledem k tomu, v jaké se nacházel situaci. Ten výsledek nám dal velkou naději,“ prohlásil zkušený závodník.

„Když teď přicházím do plné předsezonní přípravy, hodně si věřím, takže si myslím, že se mohou dít dobré věci. Dostat se zpátky na stupně vítězů by určitě bylo úžasné, ale když se řekne: 'Aha, letos máš jen jedno pódium a zbytek jsou desátá místa,' tak to nechci,“ vysvětlil Ricciardo.

„Raději bych měl celou řadu umístění v elitní 5 bez pódia a prostě ukázal konzistenci směrem dopředu. Něco takového chci, podobně jako tomu bylo během mého druhého roku u Renaultu (v roce 2020), na který teď lidé zapomínají. Byl to rok, kdy jsem byl pravidelně v první pětce, šestce a několikrát na stupních vítězů. Jde o úroveň, kterou chci být schopen opět týden co týden předvádět,“ dodal 34letý jezdec k letošním ambicím.