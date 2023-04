Naše nejlepší kvalifikace. Alonso sice není v první řadě, ale stahuje ztrátu na Red Bull

Páté místo v Bahrajnu, druhé v Saúdské Arábii a čtvrté v Austrálii. To jsou dosavadní letošní kvalifikační výsledky Fernanda Alonsa ve formuli 1. A ačkoliv v Melbourne se musel mimo Maxe Verstappena sklonit ještě před oběma jezdci Mercedesu, považuje Španěl čtvrté místo v Albert Parku za nejlepší letošní kvalifikaci.

Po výpadku Sergia Péreze už v úvodu australské kvalifikace byl Alonso favoritem na místo v první řadě vedle Verstappena. Mezi oba se ale překvapivě dostali piloti Mercedesu George Russell a Lewis Hamilton.

A přestože na roštu je Alonso o dvě pozice níže než před dvěma týdny v Džiddě, na pole position ze všech tří letošních kvalifikací ztrácí nejméně. V Bahrajnu 628, v Džiddě 465 a v Melbourne 407 tisícin sekundy.

„Z pohledu výkonnosti to byla pro nás pravděpodobně nejlepší kvalifikace ze všech tří. Je to nejblíže, co jsme se dostali k pole position, takže se cítím být rychlý, auto se snadno ovládá a užívám si to,“ řekl Alonso.

„Uvidíme, co zítra dokážeme udělat. Mercedesy byly v Q3 velmi rychlé a odvedly lepší práci, uvidíme, jestli s nimi zítra budeme bojovat. V Džiddě měli ve srovnání se mnou velmi podobnou rychlost. Pokud startují vpředu, myslím, že bude velmi těžké je předjet.

„Zítra budeme závodit s Red Bullem, dvěma mercedesy a zřejmě i s ferrari. Těm se tady v chladnějších podmínkách daří, takže to bude zajímavý závod.“

Stroll ve třetí řadě

V řadě za Alonsem bude spolu s pátým Carlosem Sainzem z Ferrari druhý jezdec Astonu Martin Lance Stroll. Na sedmém místě je pak další pilot Ferrari Charles Leclerc.