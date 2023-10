Naše dohoda s Andrettim ohledně dodávek motorů již vypršela, tvrdí Alpine

Provizorní šéf týmu Alpine Bruno Famin uvedl, že dohoda mezi francouzskou automobilkou a týmem Michaela Andrettiho o dodávkách motorů již vypršela.

Tým Andretti, který nedávno dostal zelenou od FIA k tomu, aby rozšířil startovní rošt F1, plánoval, že do královny motorsportu vstoupí s motory Renault/Alpine.

Z posledního vyjádření provizorního šéfa týmu Alpine Bruna Famina, který má vedle týmu F1 Alpine na starost i divizi produkující závodní motory Renault, nicméně vyplývá, že to nyní není tak jisté.

Famin prohlásil, že předběžná dohoda mezi Andrettim a francouzskou automobilkou již vypršela.

„Měli jsme s Andrettim předběžnou dohodu, která ale vypršela, protože jim měl být do určitého data udělen vstup do F1,“ vysvětlil Famin, kterého cituje Autosport.

„To znamená, že právě teď, pokud chceme s Andretti něco domluvit, musíme vyjednat novou plnohodnotnou smlouvu. V tuto chvíli nemáme s Andrettim absolutně žádný kontrakt.“

Podle šéfa týmu F1 Alpine momentálně s Andrettim žádná jednání neprobíhají a do chvíle, než dostane americký tým zelenou pro vstup do F1 i od samotného šampionátu, se ani žádná neplánují.

„Každý ví, jaká je situace. Nejprve potřebujeme rozhodnutí F1, pak můžeme s Andrettim pokračovat v jednáních,“ uvedl Famin.

Francouz se nicméně nechal slyšet, že i nadále nemá Alpine problém s tím, že se Andretti chystá do F1 vstoupit s podporou konkurenční automobilky Cadillac (jejích motorů by tým případně využíval až v delším časovém horizontu, do té doby by kupoval pohonné jednotky od jiného dodavatele).

„V tomto je náš postoj stále stejný. S těmito podmínkami jsme počítali i v naší předběžné dohodě,“ potvrdil Famin, který však upozorňuje na jiný problém – jakoukoliv dohodu je případně potřeba uzavřít co nejdříve.

Pokud by dodávky motorů měly odstartovat již v roce 2025 (nejbližší termín vstupu Andrettiho do F1), musí být domluveny již z kraje příštího roku.

„Nejde jen o Andrettiho, ale s dodávkami jednotlivých dílů začínáme hodně dlouho před začátkem dané sezony,“ řekl Famin.