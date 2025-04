Nasadit, či nenasadit? Ferrari má před Bahrajnem rozhodnout, zda SF-25 dostane novou podlahu

Ramadán a kalendář F1 tomu chtěli, že se letos testy odjely v Bahrajnu na konci února, ale první závod se tam pojede až teď. Týmy tak budou mít ideální příležitost porovnat data z testů s těmi současnými a zkontrolovat si, jak dobře zatím plní domácí úkoly.

Podle webu Racing365.com a italské Gazzetty dello Sport se ale v Maranellu ponořili do dat už nyní.

V Japonsku Leclerc ztratil na vítězného Maxe Verstappena 16 sekund. Reálně by ale byla ztráta na vítěze nejspíše větší. Verstappen měl pomalejší vůz, takže brzdil jezdce McLarenu, ale zase ne o tolik, aby ho dokázali překonat.

Kromě záblesku ve sprintu v Číně, který Hamilton vyhrál, zatím Ferrari krouží po okruzích s prázdnou. Nezískalo ani jedny stupně vítězů.

V datech se Suzuky se snaží svůj letošní vůz pochopit před klíčovým rozhodnutím. Byl výkon v Suzuce limitován současnou aerodynamickou úrovní, ale s dobrým vyvážením, nebo byl limitován proměnlivým vyvážením, na kterém musí v Maranellu zapracovat?

Pokud to první, pak by mělo smysl nasadit novou podlahu, která měla mít premiéru až v Miami. Leclercovi a Hamiltonovi by to poskytlo dodatečný (aerodynamický) výkon, aby mohli trochu více znepříjemnit život Verstappenovi a jezdcům McLarenu.

Pokud ale platí to druhé, tak může nová podlaha, nový element ve složité aerodynamické džungli ještě znásobit chaos, který tam panuje.... což není kritika inženýrů Ferrari. Vývoj současných vozů, které jezdí velmi nízko, je složitý pro všechny.

Aerodynamické oddělení řízené Diegem Tondim je pro nasazení podlahy. Technický ředitel Loic Serra a šéf týmu Fred Vasseur podporují teorii, že je třeba řešit dynamické, měnící se vyvážení vozu předtím, než se na vůz přenese jakákoli modernizace.

Rozhodnutí by mělo padnout v nejbližších dvou dnech.