Nasadil si svatozář a šel za stewardy. Brundle si myslí, že Alonso jednal schválně a ne poprvé

Brundle si myslí, že souboj Alonsa s Russellem byl podobný, jako jeho souboj s Coulthardem na Nürburgringu v roce 2003. Alonso tehdy náhle zpomalil v nájezdu do závěrečné šikany a donutil Coultharda k úhybnému manévru, při němž vyjel do kačírku (viz video níže).

Alonso dostal v Melbourne za „potenciálně nebezpečnou jízdu“ penalizaci 20 sekund a přišel o dvě pozice.

„Alonso ve vysílačce tvrdil, že má nějaký problém s plynem, a proto byl v šesté zatáčce pomalejší než obvykle,“ napsal Brundle ve svém sloupku pro Sky.

„Russell hodně tlačil na pilu, aby byl v dosahu dvojité dávky pomoci DRS na následujících dvou rovinkách, a do zatáčky se nikdy nevjíždí nižší rychlostí pro případ, že by jezdec před vámi nečekaně zpomalil. Pokud to uděláte, nejste závodní jezdec.“

„Alonso si nasadil svatozář a vydal se za stewardy, kde vysvětloval, jak hodlal k šesté zatáčce přistoupit jinak, aby dosáhl lepší výjezdové rychlosti, což zahrnovalo zpomalení o 100 metrů dříve, přibrzdění a dokonce i podřazení.“

„Tohle Russella zaskočilo. Přesně stejný scénář jsme viděli u Alonsa už v roce 2003 na Nürburgringu proti Davidu Coulthardovi. Až na to, že tentokrát způsobil obrovskou nákladnou škodu týmu, který by mohl být na seznamu jeho přání.“

„Fernando se brání a básní o epických a čistých bitvách, které v průběhu desetiletí svedl a říká, že změna závodní stopy nebo obětování nájezdové rychlosti pro lepší výjezd je součástí umění motorsportu a že ve skutečnosti to byla povaha štěrkové zóny, která způsobila Russellovu nehodu.“

„Také jsme od něj slyšeli, že jezdec nemůže být zodpovědný za to, aby každé kolo bylo identické, a přitom zvládal mnoho dalších proměnných.“

„Osobně nepochybuji o tom, že Alonso měl v úmyslu rozhodit nažhaveného Russella, který mířil do předjížděcí zóny, ale pochybuji, že chtěl jezdci Mercedesu způsobit tak brutální následek.“