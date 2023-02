Náš trest za překročení rozpočtu nebude v boji o titul velkým limitujícím faktorem, myslí si Verstappen

Max Verstappen si nemyslí, že trest za porušení rozpočtového stropu v roce 2021 bude rozhodujícím faktorem v tom, zda v letošní sezóně formule 1 dokáže spolu s Red Bullem obhájit své loňské tituly.

Verstappen vloni dominantním způsobem obhájil svůj titul mistra světa ze sezóny 2021. Red Bull získal celkově pátý titul v Poháru konstruktérů, když navázal na své úspěchy z let 2010 až 2013.

Podle šetření Mezinárodní automobilové federace (FIA) ale Red Bull v roce 2021 překročil stanovený rozpočtový strop. Stáj z Milton Keynes za to dostala pokutu 7 milionů dolarů a přišla o deset procent času v aerodynamickém a větrném tunelu.

„Ano, samozřejmě jsem nad tím přemýšlel, myslím ale, že máme v továrně spoustu kompetentních lidí. Samozřejmě to ale věci trochu ztěžuje,“ řekl Verstappen na představení Red Bullu v New Yorku.

„Dívám se na to ale také tak, že jsem radši v pozici, ve které jsme, než neustále končit druhý nebo třetí v šampionátu, protože to je depresivnější. Máme tedy spoustu dobrých lidí a myslím, že musíme být jen trochu důslednější v tom, co děláme ve větrném tunelu, neočekávám ale, že to bude velký limitující faktor v tom, jestli vyhrajeme titul nebo ne.“

Tým Mercedes, který dominoval Poháru konstruktérů mezi lety 2014 až 2021, se vloni nedokázal vyrovnat s novými technickými pravidly a zaostával za Red Bullem a Ferrari. V závěru sezóny se přesto Mercedesu podařilo získat jedno vítězství. V celkovém hodnocení obsadil Mercedes třetí místo.

Verstappen ale zatím nedokáže říct, zda bude letos Mercedes silnější.

„Těžko říct. I na konci (minulého) roku to vypadalo, že někdy to poskládali dohromady a jindy zase ne. Z mého pohledu je tedy těžké to říct, protože nejsem součástí týmu. Myslím ale, že letos zjistíme, jestli zcela pochopili všechno, co chtěli na voze zlepšit. Určitě ale budou našimi hlavními soupeři,“ dodává Verstappen.

„I Ferrari bude ale silné, je obtížné ale říct, jak budou silní. Mercedes ale v posledních letech ukázal, že vždy byl velmi, velmi, velmi silný a mají také dobrou skupinu lidí. Já ale věřím našim lidem v Milton Keynes, že dokáží postavit velmi silné auto spolu s naším motorem. Doufám, že proti nim znovu budeme mít k dispozici silný balíček.“