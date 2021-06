Náš sport potřebuje silné Ferrari, říká Todt

„Leclerc ukázal, že konkurenceschopným Ferrari dokáže vyhrát,“ řekl Jean Todt pro Corriere della Sera.

„Náš sport potřebuje silné Ferrari a kroky vpřed se zdají být zajímavé. Myslím, že existuje touha a schopnosti. Pokud jde o jezdce, Leclerc a Sainz patří k nejlepším. A opakuji: F1 a motorsport potřebují silné Ferrari.“

„Je to o všem: autu, motoru, šasi, aerodynamice ... musíte mít vše na nejvyšší úrovni. Rozhodující může být několik tisícin sekundy. Obdivuji tuto dominanci Mercedesu, i když se mi to nelíbí a chtěl bych, abychom měli větší konkurenci. Ale už osm let jsou tým a Hamilton pořád tady. Mohli zvolnit, ale neudělali to. Jejich motivace a hlad jsou absolutní.“