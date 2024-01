Náš nový monopost by měl Magnussenovi lépe sedět, věří nový šéf Haasu

Zatímco v sezoně 2022 byl Kevin Magnussen po boku Micka Schumachera z hlediska získaných bodů a výsledků v kvalifikacích jasným lídrem Haasu, vloni se z jeho pohledu po příchodu Nika Hülkenberga situace otočila.

Dánský pilot během uplynulé sezony několikrát upozorňoval i na to, že mu příliš nesedí monopost amerického týmu s označením VH-23.

O co přesně šlo? Magnussen je známý tím, že se při průjezdu zatáčkami snaží vzít s sebou co nejvíce rychlosti, což je v rozporu s tzv. V-stylem, na který ve vyšší míře sází jiní závodníci (mj. i Hülkenberg). Vysvětlíme, že oproti U-stylu agresivnější V-styl spočívá v tom, že jezdec najede do zatáčky co nejpříměji, následně prudčeji zabrzdí (má tedy nižší minimální rychlost) a následně ostře zatočí.

A právě tento jezdecký styl dánského závodníka nebyl údajně příliš kompatibilní s loňským vozem Haas.

„S aktuálními vozy nemůžete tolik kombinovat Géčka (odstředivé síly, pozn. red.). Jsou dva jízdní styly: buď jezdíte V-stylem, nebo ne. Existuje mnoho různých variant těchto dvou stylů, ale obecně mi přijde, že náš vůz je v tomto ohledu hodně citlivý,“ nechal se ještě v průběhu ročníku 2023 slyšet Magnussen.

Haas se proto přes zimu zaměřuje na to, aby práci svému jezdci ulehčil. Nový šéf týmu Ajao Komacu doufá, že tato snaha bude úspěšná.

„Neřekl bych, že se tohoto problému úplně zbavíme, to by bylo příliš silné tvrzení, ale určitě jsme se zlepšili,“ uvedl Japonec, kterého cituje Autosport.

„Magnussen je jezdec, který potřebuje dobrou stabilitu při nájezdu a konzistentní řízení v zatáčce,“ vysvětlil Komacu, kterého již za několik týdnů čeká start první sezony, v níž bude zastávat roli týmového šéfa.

Vzhledem k tomu, že Komacu v Haasu působí již od roku 2016, má ulehčenou pozici v tom smyslu, že zná celý tým, včetně obou jezdců. Japonec na základě svých zkušeností věří, že jeho spolupráce s Magnussenem a Hülkenbergem bude dobře fungovat.

„Oba vědí, že jsem docela přímočarý. Říkám, co si myslím. Ne že bych byl agresivní nebo tak něco, ale prostě žádné řeči okolo, protože nemáme času za nazbyt. Rozumíme si i v oblasti našich silných a slabých stránek. Máme otevřený a transparentní dialog, takže jsem v tomto spokojen,“ uzavřel Komacu.