Náš motor není tak silný jako vloni, přiznává Ferrari

Ačkoliv se letošní model SF1000 jeví lépe při průjezdu zatáčkami, během předsezónních testů vyšly na povrch také jeho nedostatky. A jedním z nich je maximální rychlost.

V minulých letech bylo přitom právě na rovinkách Ferrari jedno z nejrychlejších.

„Myslím, že z pohledu celkové výkonnosti pohonné jednotky a motoru nejsme tak silní, jako jsme byli minulý rok. Soustředili jsme se na spolehlivost a to mělo dopad na výkonnost,“ řekl Binotto.

„Jízda v závěsu ale výrazně ovlivňuje rychlost. Myslím, že když se snažíme mít lepší rychlost, musíte se podívat na jízdu v závěsu a výkon samotného motoru. Do budoucna budeme pracovat na obou věcech. Aerodynamiku můžete případně upravit dříve než pohonnou jednotku, u té musíte počkat na jinou.“

O loňské pohonné jednotce Ferrari se často mluvilo ve spojitosti s tím, zda je legální. Mezinárodní automobilová federace (FIA) vydala v pátek prohlášení, podle kterého dospěla s Ferrari k „dohodě“.

Ještě před vydáním prohlášení Binotto řekl, že potenciál pohonné jednotky nemohl být naplno využit kvůli problémům se spolehlivostí.

Na dotaz, zda Ferrari skrývalo skutečný potenciál motoru, řekl: „Nic neskrýváme. To je naše skutečná výkonnost. Myslím, že je těžké určit, co je aerodynamikou a co výkonem, rozhodně ale ve srovnání s ostatními rychlostně ztrácíme,“ dodal.

Foto: Getty Images / Mark Thompson