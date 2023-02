Náš loňský monopost vypadá v porovnání s tím letošním jako hračka, říká Ocon

Podle Estebana Ocona je nový vůz Alpine v detailech v porovnání s jeho loňským předchůdcem mnohem dále.

Francouzský tým Alpine vloni v Poháru konstruktérů obsadil čtvrtou příčku, čímž si sice meziročně o jedno místo polepšil, ale ztráta na nejlepší se příliš nezměnila.

Esteban Ocon, kterého čeká již čtvrtá sezona v barvách Alpine, však věří, že s novým monopostem udělal jeho tým velký krok vpřed.

„Oproti loňsku jde o dobrý vývoj. Jsem hodně mechanický typ, takže se rád podívám na karoserii či zavěšení. Zajímám se do hloubky, jak jsou díly vyrobeny,“ nechal se slyšet Ocon.

„Pokud mám být upřímný, vůz z roku 2022 vypadal ve srovnání s tím, co máme teď, tak trochu jako hračka. Úroveň detailů i to, jak pěkně jsou díly vyrobeny, co se úspory hmotnosti týká, včetně řešení v kokpitu, se mi líbí. Všechno to vypadá jako pořádná závodní specifikace,“ prohlásil spokojeně Francouz.

Tým Alpine měl vloni potíže se spolehlivostí, ale úroveň zpracování letošního vozu by podle Ocona měla přispět k tomu, aby již vozy francouzské stáje neměly tolik výpadků a technických problémů.

„Je to dobré pro spolehlivost a zároveň to znamená, že je tým zase o krok dále. Uvidíme, zda se to projeví na výkonu, ale už teď je to krok vpřed. Tak to vidím,“ uzavřel vítěz Velké ceny Maďarska 2021.