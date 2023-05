Náš interní souboj s Čouem je letos těsnější. Je to tím, že se zlepšil, tvrdí Bottas

Závodník Alfy Romeo Valtteri Bottas uznává, že mu je letos jeho týmový kolega Kuan-Jü Čou blíž.

Zatímco vloni byl Valtteri Bottas jasným lídrem týmu Alfa Romeo, letos je rozložení sil mezi ním a jeho týmovým kolegou Kuan-Jü Čouem podstatně vyrovnanější.

Všímá si toho i samotný finský závodník, který barvy týmu ze švýcarského Hinwilu hájí druhým rokem. Podle Bottase však za menším rozdílem není to, že by zpomalil, ale je to především zlepšením čínského pilota.

„Nemám pocit, že bych jezdil hůře. Cítím, že se zlepšil. Je to přirozené, jelikož vloni to pro něj byla nováčkovská sezona a ve fázi, kdy jsme měli silné auto, tak prožíval své první závody,“ uvedl Bottas, kterého citoval web RacingNews365. „Bezpochyby udělal lepší krok vpřed, takže jsme rozhodně vyrovnanější.“

Bottas zatím neprožívá příliš ideální sezonu. Na úvod v Bahrajnu sice získal čtyři body za osmé místo, ale od té doby žádné další umístění v první desítce nepřidal.

Fin si nicméně nemyslí, že by za jeho trápením stálo něco konkrétního.

„Z pohledu čisté výkonnosti nám něco chybí, ale jinak nevím, těžko říct. Věřím, že to bylo dáno tratěmi, na kterých jsme dosud jeli,“ dodal Bottas.