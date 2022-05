Náročný závod, shodli se jezdci Ferrari. Sainz je relativně spokojený, Leclerc volá po kroku vpřed

Jezdci Ferrari startovali z první řady. Sainz přišel o pozici ve prospěch Verstappena už na startu. Poté zejména ke konci závodu musel za sebou udržet Péreze.

Leclerc závod vedl, ale Verstappen ho dokázal po pár kolech překonat.

„Byl to fyzicky velmi náročný závod,“ řekl Leclerc. „Dost jsme bojovali se středními pneumatikami a nechali jsme se předjet, což nám závod od toho momentu zkomplikovalo.“

„Na tvrdých pneumatikách jsme byli velmi konkurenceschopní a ke konci jsem si myslel, že bych mohl Maxe v jednu chvíli dostat, ale dnes měli z hlediska rychlosti navrch oni.“

Leclerc vyzval Ferrari, aby na to v příštím závodě v Barceloně reagovalo „krokem vpřed“ a nasadilo očekávaná vylepšení.

„Byla to zábava a je úžasné vidět zase tolik lidí. Pořád jsem to opakoval, ale je skvělé vidět na tribunách tolik fanoušků Ferrari. Musíme dál tlačit na pilu. Vylepšení budou v průběhu roku velmi důležitá a doufám, že od příštího závodu uděláme krok vpřed.“

Sainz měl problém s krkem

Carlos Sainz si třetím místem zpravil chuť. V předešlých dvou závodech nebodoval a dokonce ani nedokončil první kolo.

„Byl to náročný závod s pneumatikami, s horkem,“ řekl Sainz. „Auto se hodně smýkalo a klouzalo. Nebylo to vůbec snadné a to zvláště ke konci s Checem na středních pneumatikách. Bylo velmi těžké udržet ho za sebou, ale podařilo se nám udržet pódium, což je slušný výsledek.“

„Nakonec jsme dostali to, co jsme si podle mě zasloužili, což je slušné třetí místo. Odtud na to můžeme navázat. Chtěl bych víc, ale není to špatné.“

„Po páteční nehodě mě samozřejmě před závodem ještě trochu bolel krk. Už to bylo lepší. Ale musel jsem to ustát a bojoval jsem s tím.“