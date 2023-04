Náročné přesuny z kontinentu na kontinent? Do budoucna se kalendář zlepší, věří Russell

Jezdec Mercedesu George Russell věří, že kalendář F1 bude v budoucnu logisticky jednodušší a tzv. udržitelnější.

Přesuny kolotoče F1 občas představují náročné logistické úkony.

Příkladem může být start letošní sezony, kdy mistrovství světa začalo dvěma velkými cenami na Blízkém východě, po nichž se závodilo v Austrálii a následovala takřka měsíční pauza.

Po přestávce se pak týmy z Evropy vydají do azerbajdžánského Baku a z něho si odskočí na Floridu, aby se následně opět vrátily na starý kontinent.

I když F1 deklaruje, že má za cíl být do roku 2030 uhlíkově neutrální, minimálně z pohledu sestavení kalendáře se kvůli dlouhým přeletům příliš ekologicky nechová a navíc jsou přesuny náročné i pro personál jednotlivých týmů.

Z pozice předsedy Asociace jezdců Grand Prix (GPDA) si na podobu kalendáře již v minulosti stěžoval jezdec Mercedesu George Russell.

A i když zatím žádné změny nejsou patrné, Brit věří, že jezdci budou vyslyšeni a že bude dávat kalendář v blízké budoucnosti větší logiku.

„Myslím, že Stefano (Domenicali, šéf F1, pozn. red.) je našim názorům velmi otevřen. Hodně se mluví o tom, jak může být kalendář udržitelný, když se přeskakuje z Blízkého východu do Ameriky a zpět do Evropy. Myslím si ale, že se v příštích letech zlepší,“ citoval Russella web Autosportu.

Vítěz jednoho závodu F1 říká, že je při skládání kalendáře důležité myslet na řadu faktorů.

„Určitá omezení přinášejí klimatické podmínky, které jsou spojeny s některými okruhy, na nichž závodíme, a pak jsou zde i městské tratě – i ty mají restrikce, kdy mohou být využívány. Závod v Austrálii každopádně musí přímo navazovat na jeden ze závodů na Blízkém výchově,“ uvedl Russell s tím, že by program závodních víkendů mohl být zkrácen tak, aby týmy mohly do dějiště velké ceny dorazit o něco později.

Podle Russella by rovněž pomohlo zrušení prvního pátečního tréninku.

„Pokud máte první jízdu v pátek dopoledne, musíte sem dorazit ve čtvrtek, což u mnoha závodů vyžaduje let ve středu. Pokud se nám to podaří posunout tak, aby týmy mohly letět ve čtvrtek ráno, znamenalo by to při 24 závodech za rok skoro měsíc doma navíc,“ dodal 25letý závodník.