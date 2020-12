Naposledy.... Která partnerství s Grand Prix Abú Dhabí 2020 končí?

Pro Péreze to může být také poslední závod ve formuli 1. Stále je spojován s Red Bullem, ale sedačku jistou nemá. Pokud skončí mimo F1, chce se v roce 2022 vrátit.

Sergio Pérez končí u Racing Pointu. Do týmu, který se v té době jmenoval Force India, přišel v roce 2014. V roce 2018 ho pomáhal zachránit a před necelým týdnem pro něj získal vítězství. Celkem Pérez odjel za tým 134 závodů. V neděli přidá poslední...

(Zřejmě) poslední závod Daniila Kvjata pro AlphaTauri a...

V roce 2014 Daniil Kvjat začínal u Toro Rosso. Poté byl v roce 2015 povýšen do Red Bullu, odkud se ale v roce 2016 zase vrátil zpět do Toro Rosso. V roce 2017 odešel z F1, aby se v roce 2019 do Toro Rosso zase vrátil.

Jeho konec zatím nebyl potvrzen, ale je už téměř jistý. Nahradit by ho měl Júki Cunoda.



Foto: Getty Images / Peter Fox