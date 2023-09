Napomenutí a bezvýznamná penalizace. Soupeři mluví o skandálu a chtějí vysvětlit mírné tresty pro jezdce Red Bullu

Jezdci Red Bullu se v Singapuru dopustili mnoha přestupků. Tresty ale byly více než mírné.

Velmi často se stává, že se rozhodnutí sportovních komisařů některé ze stran nelíbí. Opakovaně se tak vrací diskuse o konzistenci jejich rozhodnutí nebo to tom, že by sportovní komisaři měli být každý závod stejní.

Tentokrát se ale některá rozhodnutí nelíbí i stranám, které s daným incidentem neměly nic společného.

Podle Auto Motor und Sport (AMuS) požaduje mnoho týmů, aby byla přezkoumána a prověřena některá rozhodnutí ze Singapuru. Šéf jednoho týmu mluví dokonce o „skandálu“.

V kvalifikaci zablokoval Sargeant Lance Strolla. Dostal napomenutí a tým pokutu 5000 euro. Větší rozruch ale vzbuzují incidenty Maxe Verstappena. Jednou zdržel Sargeanta, pak Cunodu a také parkoval na výjezdu z boxů.

Verstappen odešel od sportovních komisařů se dvěma napomenutími, což je také trest, ale má povahu žluté karty. Za pět žlutých karet v sezóně následuje penalizace pro nejbližší závod.

V případě incidentu se Sargeantem (bez trestu) šlo nejspíše o poměrně očekáváné rozhodnutí. Verstappen totiž narazil na zácpu v závěru kola. FIA se bude v Suzuce snažit podobným situacím zabránit a zavádí stejně jako v Monze maximální čas mezi druhou a první safety car čárou ve všech kolech.

Větší rozhořčení mezi soupeři vzbudil závěr vyšetřování blokování Cunody. Podle jednoho ze zástupců týmu by jeho jezdci za takové počínání dostali trest poklesu na startovním roštu (obvykle o tři místa).

Stewardi uvedli, že tým Verstappena o Cunodovi informoval pozdě. Situaci ale nepomohlo ani to, že se zástupce AlphaTauri na jednání sportovních komisařů nedostavil. Motorsport.com spekuloval, že tým nedostal formální žádost o předvolání, ale byla mu pouze nabídnuta možnost účasti přes skupinu na WhatsAppu. Ať už to bylo jakkoliv, „sesterský tým“ Red Bullu nedorazil.

Také parkování Verstappena asi 4 minuty před koncem první části kvalifikace mělo být podle některých potrestáno přísněji. Podle stewardů stál Verstappen na konci boxové uličky přibližně 14 sekund. Podle našeho měření to bylo sekund 16 a pokud připočteme to, že posledních pár metrů jel Verstappen krokem, tak to bylo spíše okolo 18 sekund.

Podle stewardů tím Verstappen nezískal žádnou výhodu, ale připustili, že to mohlo mít negativní vliv na soupeře.

Jeden z inženýrů uvedl, že jezdci jsou na trať posílání podle určitého plánu. Do výpočtu se započítává aktuální provoz na trati, čas potřebný na ideální zahřívací kolo a také nepředvídatelné události, jako je například převážení vozu na konci kola. Pokud ale někdo nečekaně přidá 18 sekund, tak už to samozřejmě nevychází.

Ale nejde jen o Verstappena. Sergio Pérez v závodě nejdříve vyřadil Cunodu, pak měl kontakt i s Albonem. Mexičan dostal trest jen za druhý incident a to pět sekund, což na jeho výsledku nic nezměnilo.

Mnohé týmy se domnívají, že někteří jezdci nebo týmy vyváznou z incidentů snadněji než jiní.